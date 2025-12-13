ТСН в социальных сетях

Украина
84
1 мин

Одессит потерял половину семьи после российского удара и снова стал жертвой обстрела

В сообщениях в соцсети опубликовано видео, на котором видны масштабы последствий российского террористического удара.

Богдан Скаврон
Семья Сергея Гайдаржи

Одессит Сергей Гайдаржи, который потерял жену и 4-месячного сына во время российского удара в марте 2024 года, снова стал жертвой вражеского обстрела.

Об этом сообщила в Instagram родственница пострадавшего мужчины София Сидак.

«Очень нужны ваши молитвы. Сильно бомбят. У Сергея, который потерял жену и сына, сейчас горит дом. Все живы», — написала она

Эту информацию также подтвердил депутат Одесского областного совета Вениамин Унгурян в своей заметке на Facebook.

«Думаю, все помнят Сергея Гайдаржи, который потерял жену и сына 2 года назад (во время прилета российского шахеда, обвалился дом в поселке Котовского где погибла его семья). Сегодня он второй раз потерял свой дом во время обстрела», — написал он.

В сообщениях в соцсети опубликовано видео, на котором видны масштабы последствий российского террористического удара — в доме почти полностью уничтожена крыша, выбиты окна, а на стенах видны значительные трещины. На месте работают спасатели.

Теперь дом, где жил мужчина с трехлетней дочерью Лизой, практически полностью разрушен.

Напомним, в марте 2024 года в результате удара российского дрона по многоэтажке в Одессе погибли Анна Гайдаржи и ее четырехмесячный сын Тимофей. Ее муж Сергей и старшая дочь Лиза выжили.

84
