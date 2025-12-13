Самая массовая атака на Одессу: поврежден исторический центр, город без тепла, воды и света

Одесса осталась без света, воды и тепла в результате атаки РФ / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В ночь на субботу, 14 декабря, Одесса пережила одну из самых масштабных атак с начала войны. Враг прицельно бил по энергетике, пытаясь погрузить город во тьму и холод.

По информации руководителя Одесской МВА Сергея Лысака, в результате обстрела пострадали четверо горожан.

Разрушения подверглись жилым домам, один из которых расположен в самом сердце города — его историческом центре. В большей части города отсутствуют свет, тепло и вода.

«Ждем вердикта энергетиков »

На месте ликвидации последствий прошел брифинг с участием руководства города и области. Лисак, комментируя ситуацию, отметил прямую зависимость теплоснабжения от восстановления электричества.

«Пока идет обследование, результаты будут немного позже. Тогда мы будем понимать, когда мы будем с теплом, когда мы будем со светом и водой… Что касается отопления, мы тоже будем зависимы в данном случае от наших энергетиков. Когда они могут запустить электроэнергию, за счет которой мы сможем запустить отопление. Я думаю, что ближе к концу сегодняшнего дня у нас будет какая-то ясность, как мы будем двигаться дальше», – заявил руководитель МВА.

Ситуация с водой и светом

По информации ДТЭК Одесские электросети, энергетикам уже удалось найти техническое решение, чтобы заживить 40 тысяч абонентов .

Что касается воды, то в городе организовано альтернативное водоснабжение:

Работают 16 бюветов с питьевой водой (работа продлена до 22:00).

Развернуто 16 пунктов раздачи технической воды.

Больницы полностью снабжены генераторами и водой.

В городе также развернули 428 Пунктов несокрушимости , где люди могут согреться и зарядить гаджеты, пока коммунальные службы работают в усиленном круглосуточном режиме.

Напомним, утром 13 декабря в Одесской области снова были слышны взрывы . В течение ночи россияне атаковали Одессу и регион ракетами и дронами.