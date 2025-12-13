- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
Арциз на Одесщине на неделю остался без света — детали
Арциз в Одесской области полностью остался без электричества после ночной атаки РФ.
В результате российского удара на энергетическую инфраструктуру Одесщины город Арциз остался полностью без света.
Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.
По его словам, света в Арциге не будет не менее недели.
«В г. Арцизе по данным от энергетиков ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит. Несколько лучше ситуация может быть для сел, а также для военного городка. Но пока прогноз тоже неудовлетворительный», — сказал мэр.
Что касается водоснабжения, то городской голова обещает, что воду будут подавать по графику, который опубликовали ранее.
Между тем, в Арциге обещают развернуть пункты обогрева и подзарядки гаджетов.
Напомним, в ночь на субботу, 14 декабря, Одесса и Одесская область пережила одну из самых масштабных атак с начала войны. Враг прицельно бил по энергетике, пытаясь погрузить город во тьму и холод.