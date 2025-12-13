Арциз на Одесщине на неделю остался без света — детали

Блэкаут в Одесской области / © ТСН.ua

В результате российского удара на энергетическую инфраструктуру Одесщины город Арциз остался полностью без света.

Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

По его словам, света в Арциге не будет не менее недели.

«В г. Арцизе по данным от энергетиков ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит. Несколько лучше ситуация может быть для сел, а также для военного городка. Но пока прогноз тоже неудовлетворительный», — сказал мэр.

Что касается водоснабжения, то городской голова обещает, что воду будут подавать по графику, который опубликовали ранее.

Между тем, в Арциге обещают развернуть пункты обогрева и подзарядки гаджетов.

Напомним, в ночь на субботу, 14 декабря, Одесса и Одесская область пережила одну из самых масштабных атак с начала войны. Враг прицельно бил по энергетике, пытаясь погрузить город во тьму и холод.