Обстрел РФ парализовал Одессу: что происходит в городе

Последствия атаки / © Associated Press

Ночью Одессу россияне обстреливали дронами и ракетами. Город остался без электроснабжения.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена», — отметил он.

Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:

по маршруту трамвая №1 — от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30–40 мин)

по маршруту трамвая №5 — от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа)

по маршруту трамваев №17, №18 и №20 — курсируют автобусы с интервалом движения до 60 минут

Напомним, в Херсонской ОВА сообщили об обесточивании Херсона. В то же время власти отмечают, что за 12 декабря ранены 7 жителей области. Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. В частности, повредили многоэтажку и 14 частных домов.

Также враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.