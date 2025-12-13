- Дата публикации
Обстрел РФ парализовал Одессу: что происходит в городе
После продолжительной вражеской атаки в городе возникли проблемы со светом, транспортом.
Ночью Одессу россияне обстреливали дронами и ракетами. Город остался без электроснабжения.
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена», — отметил он.
Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:
по маршруту трамвая №1 — от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30–40 мин)
по маршруту трамвая №5 — от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа)
по маршруту трамваев №17, №18 и №20 — курсируют автобусы с интервалом движения до 60 минут
Напомним, в Херсонской ОВА сообщили об обесточивании Херсона. В то же время власти отмечают, что за 12 декабря ранены 7 жителей области. Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. В частности, повредили многоэтажку и 14 частных домов.
Также враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.