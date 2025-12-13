Смертельный челлендж в соцсетях: подросток съел лапшу быстрого приготовления и погиб

Лапша быстрого приготовления

13-летний подросток из Каира погиб после участия в опасном челлендже, который набрал популярность в социальных сетях. Парень из района Эль-Марг съел три пачки сухой лапши быстрого приготовления, не подвергая ее термической обработке.

Об этом сообщило издание Unilad.

По данным местных СМИ, примерно через полчаса после этого у подростка появилась резкая боль в животе и рвота. Его состояние быстро ухудшилось, и, несмотря на помощь, ребенок умер.

Сначала рассматривалась версия, что лапша могла быть испорченной из-за неправильного хранения. Однако после лабораторных анализов продукта и проведения вскрытия врачи пришли к выводу: наиболее вероятной причиной смерти стала острая кишечная непроходимость. Медики предполагают, что ее вызвало одновременное употребление большого количества сырой лапши, которая способна набухать в кишечнике.

Врач Ручи Гупта объяснила, что лапша быстрого приготовления технологически рассчитана на потребление только после варки. По ее словам, употребление такого продукта в сыром виде, особенно в больших объемах, создает серьезную нагрузку на пищеварительную систему и может привести к опасным осложнениям.

Несмотря на предостережения медиков, в соцсетях набирает обороты тренд «есть рамен сырым». Эксперты бьют тревогу: такие челленджи постепенно нормализуют рискованное поведение среди подростков и могут иметь фатальные последствия.

На фоне этого случая специалисты также напоминают о других угрозах, связанных с безопасностью пищевых продуктов. Ранее в этом году в США по меньшей мере шесть человек умерли после употребления готовых блюд из пасты. Компания Nate’s Fine Foods тогда расширила отзыв фетучини, лингвини и фарфалле из-за обнаружения бактерии Listeria monocytogenes. По данным FDA и CDC, в 18 штатах было зафиксировано 27 случаев заражения, большинство больных госпитализировали, а одно инфицирование, связанное с беременностью, привело к потере плода.

Медики призывают родителей и подростков критически относиться к вирусным трендам в соцсетях и не игнорировать базовые правила пищевой безопасности.

