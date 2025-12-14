Какому знаку Зодиака повезет 15 декабря

Козерог / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 декабря?

Нынешний день, несмотря на то, чтол он выпадает на понедельник, идеально подходит уединения. Если нет возможности совсем отказаться от работы и побыть дома в одиночестве, необходимо выбрать дистанционную ее форму – так меньше шансов столкнуться с кем-то из окружающих, кто будет, негативно и агрессивно настроен. Свободное время и вовсе желательно посвятить отдыху – он поможет восстановить силы, количество которых уверенно стремится к нулю.

Козерог

Козерогам не только можно, но и нужно наводить порядок, причем, во всех сферах жизни и деятельности – от дома и хозяйства до рабочего места и документов, причем, не только цифровых, о и бумажных. После того, как ненужное будет безжалостно выброшен, а нужное – разложено по папкам и рассортироано, представители знака довольно быстро заметят, что их дела налаживаются даже там, где, как им казалось, они уже никогда не сдвинутся с мертвой точки. Так действует благотворная энергия, движению которой – после наведения порядка – ничто не помешает.