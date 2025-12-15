- Дата публикации
День ангела 15 декабря: кого и как поздравлять с именинами
15 декабря 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 15 декабря
15 декабря 2025 поздравьте с именинами Василия, Иллариона, Александра, Павла, Степана.
Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве жизнерадостный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится любознательным.
Илларион — древнегреческое имя, переводится как “радостный”. В детстве подвижный, чувствительный. Во взрослом возрасте становится общительным.
Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве смелый, активный. Во взрослом возрасте становится страстным.
Павел — латинское происхождение, означает “младший”. В детстве надежен, добрый. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве простой, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится спокойным.
День ангела 15 декабря — душевные поздравления в прозе
С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет твоей опорой, а жизнь полна гармонии, тепла, добрых людей и искренних улыбок.
***
Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни царили счастье, мир и любовь, а ангел-хранитель никогда не оставлял твоего сердца без поддержки.
***
С именинами! Пусть ангел, оберегающий тебя, всегда вдохновляет на добрые дела, дарит покой в душе и наполняет каждый день светом и теплом.
***
Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше счастливых моментов, а ангел всегда направлял тебя на верный путь и охранял от неприятностей.
***
С днем ангела! Пусть твой ангел предохраняет тебя от всех забот, приносит в дом радость, любовь и гармонию, а каждый день дарит новые возможности и искренние улыбки.