Какой сегодня, 15 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Сегодня, 15 декабря, День работников суда. Верующие чтят память святого священномученика Елевтерия. До Нового года осталось 16 дней.
15 декабря 2025 года — понедельник. 1390-й день войны в Украине.
Какой сегодня праздник
Сегодня, 15 декабря, в церковном календаре День памяти святого священномученика Елевтерия. Святой Елевтерий был епископом во второй половине II столетия. Он отличался ревностной проповедью христианства и ревностью в исполнении духовных обязанностей. За преданность вере подвергся пыткам и мученической смерти.
Также 15 декабря День работников суда Украины. Праздник был установлен в 1997 году после принятия Верховной Радой Украины соответствующего указа, чтобы подчеркнуть важность роли судебной системы в обществе и государстве. Дата выбрана не случайно — 15 декабря считается символической для украинской юстиции, ведь именно в этот день в 1917 году Центральная Рада приняла закон о создании Генерального суда, что стало первым шагом к формированию украинской судебной системы.
15 декабря в Украине и мире празднуют День образования организации ООН по охране окружающей среды. Программа была основана на Конференции ООН по устойчивому развитию в Стокгольме 1972 года. UNEP стала первым специализированным органом ООН, занимающимся глобальными экологическими вопросами, объединяя усилия стран по охране окружающей среды.