Какой праздник 15 декабря 2025 года / © ТСН

15 декабря 2025 года — понедельник. 1390-й день войны в Украине.

Какой сегодня праздник

15 декабря в церковном календаре День памяти святого священномученика Елевтерия / © unsplash.com

Сегодня, 15 декабря, в церковном календаре День памяти святого священномученика Елевтерия. Святой Елевтерий был епископом во второй половине II столетия. Он отличался ревностной проповедью христианства и ревностью в исполнении духовных обязанностей. За преданность вере подвергся пыткам и мученической смерти.

15 декабря День работников суда Украины / © unsplash.com

Также 15 декабря День работников суда Украины. Праздник был установлен в 1997 году после принятия Верховной Радой Украины соответствующего указа, чтобы подчеркнуть важность роли судебной системы в обществе и государстве. Дата выбрана не случайно — 15 декабря считается символической для украинской юстиции, ведь именно в этот день в 1917 году Центральная Рада приняла закон о создании Генерального суда, что стало первым шагом к формированию украинской судебной системы.

15 декабря в Украине и мире празднуют День образования организации ООН по охране окружающей среды / © unsplash.com

15 декабря в Украине и мире празднуют День образования организации ООН по охране окружающей среды. Программа была основана на Конференции ООН по устойчивому развитию в Стокгольме 1972 года. UNEP стала первым специализированным органом ООН, занимающимся глобальными экологическими вопросами, объединяя усилия стран по охране окружающей среды.