62
1 хв

Яке сьогодні, 15 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Сьогодні, 15 грудня, День працівників суду України. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Єлевтерія. До Нового року залишилося 16 днів.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 15 грудня 2025 року

Яке свято 15 грудня 2025 року / © ТСН

15 грудня 2025 року — понеділок. 1390-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

15 грудня в церковному календарі День пам’яті святого священномученика Єлевтерія / © unsplash.com

Сьогодні, 15 грудня в церковному календарі День пам’яті святого священномученика Єлевтерія. Святий Єлевтерій був єпископом у другій половині II століття. Він відзначався ревною проповіддю християнства та ревністю у виконанні духовних обов’язків. За відданість вірі зазнав тортур і мученицької смерті.

15 грудня День працівників суду України / © unsplash.com

Також 15 грудня День працівників суду України. Свято було встановлено 1997 року, після ухвалення Верховною Радою України відповідного указу, щоб підкреслити важливість ролі судової системи в суспільстві та державі. Дата обрана не випадково — 15 грудня вважається символічною для української юстиції, адже саме цього дня 1917 року Центральна Рада ухвалила закон про створення Генерального суду, що стало першим кроком до формування української судової системи.

15 грудня в Україні і світі святкують День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища / © unsplash.com

15 грудня в Україні і світі святкують День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища. Програму було засновано під час Конференції ООН зі сталого розвитку в Стокгольмі 1972 року. UNEP стала першим спеціалізованим органом ООН, який займався глобальними екологічними питаннями, об’єднуючи зусилля країн для охорони довкілля.

