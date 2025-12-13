- Дата публикации
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 15 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Уже в понедельник доллар и евро подешевеют. Гривна усилилась.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 15 декабря. Доллар потерял еще 8 коп. Евро потеряло 5 коп. Польский злотый остался без изменений.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 42,19 (-8 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,46 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,71 (0 коп.)
Напомним, в течение недели курс евро в Украине установил новый рекорд. Банкир Тарас Лесовой объяснил, что главная причина резкого роста курса евро связана именно с мировой конъюнктурой.