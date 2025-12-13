ТСН в социальных сетях

Курс валют на 15 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Уже в понедельник доллар и евро подешевеют. Гривна усилилась.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 15 декабря. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 15 декабря. Доллар потерял еще 8 коп. Евро потеряло 5 коп. Польский злотый остался без изменений.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,19 (-8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,46 (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,71 (0 коп.)

Напомним, в течение недели курс евро в Украине установил новый рекорд. Банкир Тарас Лесовой объяснил, что главная причина резкого роста курса евро связана именно с мировой конъюнктурой.

