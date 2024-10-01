Сетью распространяется очередной смертельный тренд среди детей

В Интернете все больше пользователей поддерживают "хромирование" — новый опасный тренд, набирающий популярность среди подростков. Он предполагает вдыхание паров бытовых средств: лак для ногтей, маркеры или аэрозоли. Тренд распространяется среди молодых людей, которые ищут доступные альтернативы запрещенным наркотикам.

Об этом пишет Health.

Как отмечает доктор фармацевтики из Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси Брюс Рак, вдыхание химических веществ очень опасно и вызывает привыкание. Согласно данным Управления по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем США, в 2023 году около 564 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет употребляли ингалянты, что свидетельствует о росте случаев по сравнению с 2022 годом.

По мнению исследователей, это возрождение частично обусловлено такими социальными медиаплатформами как TikTok, где вирусный контент нормализует хромирование, привлекая молодую аудиторию. Многие подростки используют для хромирования маркеры, аэрозоли или лак для ногтей, а некоторые видео даже собирают миллионы просмотров под хештегом, связанным с этим действием.

Тем временем квадроберы заполонили Украину. ТСН.ua уже рассказывал, кто эти люди в масках животных и с хвостами.

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