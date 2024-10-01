Действительно ли РФ захватила Угледар: что говорят сами военные

Официального подтверждения информации об оккупации Угледара до сих пор нет.

В 72-й бригаде ВСУ, защищающей Угледар, отрицали полный захват города.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в бригаде.

Два военнослужащих 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев ответили журналисту, что по состоянию на вечер 1 октября отдельные части Угледара находятся под контролем Сил обороны. Однако большая часть города действительно под контролем россиян.

"Приказ о выходе из города бригада не получала", – сказал собеседник издания.

Напомним, что сегодня, 1 октября, днем начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что российские войска уже "почти в центре города".

Около 20:00 аналитический проект DeepState опубликовал сообщение о том, что российские войска оккупировали Угледар.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников также утверждает, что "в целом город уже под контролем врага, но тот мешок на самом Угледаре не заканчивается".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко пояснил, что ситуация в боях за Угледар максимально динамична в течение последних дней.

"Об Угледаре, те, кто там хотя бы раз был знает размеры этого города — он крайне мал. Официально комментировать ситуацию должно командование, поэтому заранее сейчас делать выводы и разбирать в соцсетях не стоит по причинам безопасности", — отметил руководитель ЦПИ.

Ранее сообщалось, что уволен командир "Черных Запорожцев", которые из последних сил держали Угледар.

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