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День ангела 12 октября: кого и как поздравлять с именинами
12 октября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 12 октября
12 октября 2026 поздравьте с именинами Богдана, Дениса, Ивана, Макара, Николая, Александра, Остапа, Тараса.
Богдан — старославянское происхождение, означает «Богом настоящее». В детстве добросердечный, открытый. Во взрослом возрасте становится надежным, последовательным.
Денис — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Дионису». В детстве положительный, энергичный. Во взрослом возрасте становится оптимистичным, шутливым.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.
Макар — древнегреческое происхождение, означает «блаженный». В детстве честный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.
Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве спокоен, нежный. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.
Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве активный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится смелым, преданным.
Остап — древнегреческое происхождение, означает «устойчивый». В детстве усидчивый, упорный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным, неболтливым.
Тарас — древнегреческое имя, переводится как «мятежник». В детстве спокоен, не доставляет родителям лишних хлопот. Во взрослом возрасте становится компанейским, но часто неуверенным в себе.
День ангела 12 октября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от проблем, помогал преодолевать трудности и направлял на правильный путь. Пусть в жизни будет больше счастливых моментов, добрых людей и исполненных мечтаний!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день приносит радость, душевное спокойствие и приятные неожиданности. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, любви, достатка и неистощимой энергии для осуществления всего задуманного.
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С Днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель надежно защищал от всех жизненных бурь, дарил надежду в сложные минуты и помогал находить свет даже в пасмурные дни. Пусть сердце будет полон любви, а жизнь — счастья и гармонии.
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Прими самые теплые поздравления с Днем ангела! Пусть судьба дарит множество поводов для улыбки, рядом всегда будут родные и искренние люди, а в доме царят мир, уют и благополучие. Желаю, чтобы все добрые желания непременно исполнялись!
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Поздравляю с именинами! Желаю светлой судьбы, крепкого здоровья, внутренней силы и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, отводит все нехорошее и ведет по пути счастья, любви и благополучия.