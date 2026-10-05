День ангела 12 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 12 октября 2026 года / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 12 октября

12 октября 2026 поздравьте с именинами Богдана, Дениса, Ивана, Макара, Николая, Александра, Остапа, Тараса.

Богдан — старославянское происхождение, означает «Богом настоящее». В детстве добросердечный, открытый. Во взрослом возрасте становится надежным, последовательным.

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Денис — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Дионису». В детстве положительный, энергичный. Во взрослом возрасте становится оптимистичным, шутливым.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.

Макар — древнегреческое происхождение, означает «блаженный». В детстве честный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве спокоен, нежный. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве активный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится смелым, преданным.

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Остап — древнегреческое происхождение, означает «устойчивый». В детстве усидчивый, упорный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным, неболтливым.

Тарас — древнегреческое имя, переводится как «мятежник». В детстве спокоен, не доставляет родителям лишних хлопот. Во взрослом возрасте становится компанейским, но часто неуверенным в себе.

День ангела 12 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 12 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от проблем, помогал преодолевать трудности и направлял на правильный путь. Пусть в жизни будет больше счастливых моментов, добрых людей и исполненных мечтаний!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день приносит радость, душевное спокойствие и приятные неожиданности. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, любви, достатка и неистощимой энергии для осуществления всего задуманного.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель надежно защищал от всех жизненных бурь, дарил надежду в сложные минуты и помогал находить свет даже в пасмурные дни. Пусть сердце будет полон любви, а жизнь — счастья и гармонии.

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Прими самые теплые поздравления с Днем ангела! Пусть судьба дарит множество поводов для улыбки, рядом всегда будут родные и искренние люди, а в доме царят мир, уют и благополучие. Желаю, чтобы все добрые желания непременно исполнялись!

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Поздравляю с именинами! Желаю светлой судьбы, крепкого здоровья, внутренней силы и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, отводит все нехорошее и ведет по пути счастья, любви и благополучия.

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