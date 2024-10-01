Россияне захватили Угледар – DeepState

Официального подтверждения этой информации пока нет.
Российские захватчики оккупировали Угледар и публикуют вывешенные трехцветные тряпки на всех уголках города.
Об этом пишет мониторинговый ресурс DeepState.
"Последние дни обороны нет желания комментировать, все равно ничего не изменится. Честь боровшимся и тем, кого уже нет с нами", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уволен командир "Черных Запорожцев", которые из последних сил держали Угледар.
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