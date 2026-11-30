Церковный праздник 7 декабря / © pexels.com

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7 декабря (20 декабря), в православном календаре день памяти святого Амвросия, епископа Медиоланского. Амвросий родился около 340 года в Трире в семье римского чиновника. Получил образование в области права и риторики, а затем стал губернатором провинций Лигурия и Эмилия. Его резиденцией был Медиолан — современный Милан.

374 после смерти местного епископа Амвросия неожиданно избрали его преемником. По церковному преданию, во время спора между христианами, детский голос воскликнул: «Амвросий — епископ!». Несмотря на попытки отказаться, он принял назначение, крестился и был рукоположен в епископа.

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Святой Амвросий активно защищал христианское учение, помогал бедным и выступал против несправедливости. Особенно известным стало его противостояние Феодосийскому императору I после массового убийства жителей Фессалоник 390 года. Епископ требовал от правителя покаяния и не допустил его в храм, пока тот не признал свою вину.

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Важную роль Амвросий сыграл и в духовной жизни святого Августина. Его проповеди помогли будущему великому богослову прийти в христианство. В 387 году Амвросий окрестил Августина в Медиолане.

Святой Амвросий также оставил значительное богословское наследие, писал проповеди и духовные гимны, способствовал развитию церковного пения.

Он скончался 4 апреля 397 года в Медиолане.

Церковный праздник в Украине 7 декабря по старому календарю

По старому календарю 7 декабря в Украине чтили память святой великомученицы Екатерины Александрийской. После принятия христианства Екатерина открыто исповедовала свою веру и выступила против языческих убеждений императора Максимина. Она убедительно доказывала истинность христианства, чем обратила к вере многих людей. За отказ отречься от Христа святую подвергли мученичеству: по церковному преданию, ее пытались пытать колесом, но оно чудесным образом сломалось. В конце концов Екатерину казнили мечом.

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Приметы 7 декабря

Народные приметы 7 декабря / © pexels.com

Если в этот день тепло — сильные морозы придут после 17 декабря.

Оттепель и туман до морозов примерно через 10 дней.

Круги вокруг Луны — к похолоданию.

Что нельзя делать 7 декабря

По старинке, в этот день женщинам советовали отложить домашнюю работу и стирку. Также не одобряли ношение слишком ярких нарядов, пение, веселье и громкие застолья, поскольку верили, что такое поведение может привлечь нечистую силу.

Что можно делать 7 декабря

Святой Амвросий считается духовным покровителем педагогов, церковных служителей и певцов. В молитвах к нему просят Божьей поддержки в повседневных заботах, защиты от неурядиц и выздоровления от недугов. В народном календаре 7 декабря известно как Амвросимов день. Он символизирует завершение цикла зимних праздников в честь Савки, Варьки и Николая и начало приготовлений к Рождеству.

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