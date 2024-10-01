Росіяни захопили Вугледар – DeepState

Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.
Російські загарбники окупували Вугледар і публікують вивішені триколорні ганчірки на всіх куточках міста
Про це пише моніторинговий ресурс DeepState.
"Останні дні оборони немає бажання коментувати, все одно нічого не зміниться. Честь тим, хто боровся, і тим, кого вже немає з нами", – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що звільнено командира "Чорних Запорожців", які з останніх сил тримали Вугледар.
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