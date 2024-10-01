РФ кинула цілий армійський корпус на одне українське місто: що відомо

Російська Федерація кинула цілий армійський корпус і додаткові танкові сили на місто Селидове Донецької області.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі "КИЇВ24".

"Головний їхній акцент зараз — південь Донецької області — це Вугледар, це Курахове. Це, мені здається, туди вони перекидають основні сили. Звісно, на Селидове", — висловився експерт.

За його словами, окупанти перенесли свої зусилля південніше міста Покровськ. Окрім того, бої точаться у Торецьку, Нью-Йорку, у Часовому Ярі.

"Тиснути він (ворог — Ред.) продовжує, але цей тиск, ці штурми більше для того, щоб ми не могли перекинути звідти нікого", — наголосив Сазонов.

Зазначається, що до складу армійського корпусу можуть входити від 30 до 60 тисяч осіб.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що армія РФ намагається обійти Селидове. Геолокаційні кадри від 30 вересня показують, що війська РФ просунулися вздовж траси М04 Донецьк-Покровськ на північ від Селидового.

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