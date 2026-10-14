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Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів дев'ятого туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 9-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 16 до 19 жовтня відбудуться матчі дев'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Він розпочнеться у п'ятницю, 16 жовтня: "Оболонь" поміряється силами з "Вересом".
У суботу, 17 жовтня, "Зоря" позмагається з "Чорноморцем", "Кудрівка" зустрінеться з "Буковиною", а "Шахтар" побореться з "Колосом".
У неділю, 18 жовтня, "Полісся" прийме "Динамо", "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ, а "Карпати" зійдуться з "Епіцентром".
Завершиться тур у понеділок, 19 жовтня, коли "Харків" зіграє з "Лівим Берегом".
Розклад і результати матчів 9-го туру УПЛ
П'ятниця, 16 жовтня
13:00 "Оболонь" — "Верес"
Субота, 17 жовтня
13:00 "Зоря" — "Чорноморець"
15:30 "Кудрівка" — "Буковина"
18:00 "Шахтар" — "Колос"
Неділя, 18 жовтня
13:00 "Полісся" — "Динамо"
13:00 "Кривбас" — ЛНЗ
18:00 "Карпати" — "Епіцентр"
Понеділок, 19 жовтня
13:00 "Харків" — "Лівий Берег"
Таблиця УПЛ після 8-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що головний тренер "Шахтаря" Арда Туран прокоментував чутки щодо пропозиції очолити збірну Туреччини.