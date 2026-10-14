Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів дев'ятого туру, таблиця

"Динамо" — "Полісся" / © ФК Динамо Київ

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Від 16 до 19 жовтня відбудуться матчі дев'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 16 жовтня: "Оболонь" поміряється силами з "Вересом".

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У суботу, 17 жовтня, "Зоря" позмагається з "Чорноморцем", "Кудрівка" зустрінеться з "Буковиною", а "Шахтар" побореться з "Колосом".

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У неділю, 18 жовтня, "Полісся" прийме "Динамо", "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ, а "Карпати" зійдуться з "Епіцентром".

Завершиться тур у понеділок, 19 жовтня, коли "Харків" зіграє з "Лівим Берегом".

Розклад і результати матчів 9-го туру УПЛ

П'ятниця, 16 жовтня

13:00 "Оболонь" — "Верес"

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Субота, 17 жовтня

13:00 "Зоря" — "Чорноморець"

15:30 "Кудрівка" — "Буковина"

18:00 "Шахтар" — "Колос"

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Неділя, 18 жовтня

13:00 "Полісся" — "Динамо"

13:00 "Кривбас" — ЛНЗ

18:00 "Карпати" — "Епіцентр"

Понеділок, 19 жовтня

13:00 "Харків" — "Лівий Берег"

Таблиця УПЛ після 8-го туру

Таблиця УПЛ після 8-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Шахтаря" Арда Туран прокоментував чутки щодо пропозиції очолити збірну Туреччини.

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