"Шахтар" переміг "Колос" і зміцнив лідерство в УПЛ

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" обіграв "Колос" із Ковалівки в матчі дев'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 2:1.

"Гірники" відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі — Вінісіус Тобіас отримав передачу Алана Маттурро до лівого флангу, після чого змістився до кута штрафного майданчика та сильно пробив низом поруч з ближньою стійкою.

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На 36-й хвилині підопічні Арди Турани збільшили свою перевагу в рахунку — Валерій Бондар головою відправив м'яч у дальній кут після подачі Єгора Назарини зі штрафного з правого флангу.

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У другому таймі ковалівці скоротили відставання — на 84-й хвилині Лука Станковскі відібрав м'яч у Дмитра Криськіва в центральному колі, після чого протягнув його і зробив передачу на Ардіта Тахірі, а той пробив під поперечину.

Огляд матчу "Шахтар" — "Колос"

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (24 очки) зміцнив своє лідерство в УПЛ — "помаранчево-чорні" на 5 балів відірвалися від "Полісся", яке має матч у запасі. "Колос" залишився на 9-й позиції, маючи 8 пунктів і поєдинок у запасі.

У наступному турі УПЛ донеччани 24 жовтня позмагаються із "Зорею", а ковалівці днем раніше зустрінуться з "Вересом".

Перед цим "гірники" у середу, 21 жовтня, на виїзді зіграють з міланським "Інтером" у матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів.

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Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здійснив яскравий камбек і здолав грецький АЕК у другому турі Ліги чемпіонів.

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