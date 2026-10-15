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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Полісся — Динамо: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 9-го туру УПЛ

Поєдинок відбудеться 18 жовтня у Житомирі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Полісся"

"Динамо" — "Полісся" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 18 жовтня, житомирське "Полісся" прийме київське "Динамо" в матчі дев'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Центральний" у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

"Полісся" з 19 очками після восьми зіграних матчів посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, на 2 бали відстаючи від лідера чемпіонату — донецького "Шахтаря". У "Динамо" 16 залікових пунктів після семи поєдинків та третя сходинка.

Де дивитися матч Полісся — Динамо

В Україні поєдинок "Полісся" — "Динамо" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Полісся — Динамо

Незначним фаворитом матчу букмекери вважають "Полісся". На перемогу житомирців приймаються ставки з коефіцієнтом 2,49. Нічия — 3,41. Виграш "біло-синіх" — 2,73.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здійснив яскравий камбек і здолав грецький АЕК у другому турі Ліги чемпіонів.

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