Забарний забив гол за ПСЖ у матчі чемпіонату Франції

Ілля Забарний / © Associated Press

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Український захисник ПСЖ Ілля Забарний забив гол у матчі 7-го туру чемпіонату Франції проти "Страсбура".

24-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 77-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку — 1:1.

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Після розіграшу кутового і подачі Усмана Дембеле з правого флангу Забарний з меж штрафного майданчика ударом в один дотик переправив м'яч у ворота господарів поля.

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Для Забарного це перший гол цього сезону. Загалом це його другий м'яч у складі ПСЖ. Перший він забив у вересні 2025 року в матчі чемпіонату Франції проти "Осера".

Гол Забарного допоміг парижанам здійснити камбек у поєдинку зі "Страсбуром". На 85-й хвилині Дембеле вивів гостей уперед, а на 90+3-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Дезіре Дуе — 1:3.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" переміг "Колос" і зміцнив лідерство в УПЛ.

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