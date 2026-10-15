Голанд і Мбаппе побили рекорди Мессі у Лізі чемпіонів

Ерлінг Голанд / © Associated Press

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Нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе встановили рекорди за підсумками матчів другого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Голанд оформив дубль у домашньому для "городян" поєдинку проти ПСЖ, який завершився поразкою англійського клубу з рахунком 2:4. Для нього ці голи стали 60-м і 61-м у найпрестижнішому єврокубку.

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Завдяки цьому 26-річний норвежець установив унікальне досягнення. Він найшвидше за усіх в історії Ліги чемпіонів забив 60 голів — за 60 матчів. Ерлінг перевершив легендарного форварда "Інтера Маямі" Ліонеля Мессі, якому знадобилося 80 поєдинків, щоб забити 60 м'ячів у ЛЧ.

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Що стосується Мбаппе, то він разом з "Реалом" оформив неймовірний камбек і вирвав гостьову перемогу над "Ромою" (4:3).

Саме Кіліан забив перший гол "вершкових" у цій зустрічі. Для нього цей матч став сотим у Лізі чемпіонів. Він став наймолодшим гравцем в історії турніру, якому вдалося досягти цієї позначки.

Француз зробив це у віці 27 років і 298 днів, побивши рекорд Мессі, який провів свій сотий матч у Лізі чемпіонів у 28 років і 84 дні.

Крім того, другий тур Ліги чемпіонів став найрезультативнішим в історії турніру. За 18 матчів команди забили 78 голів, чого не траплялося раніше. Попередній рекорд становив 71 гол і був встановлений у третьому турі сезону-2025/26.

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Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здійснив яскравий камбек і здолав АЕК у другому турі Ліги чемпіонів.

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