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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Холанд и Мбаппе побили рекорды Месси в Лиге чемпионов

Оба форварда отличились голами во 2-м туре Лиги чемпионов.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / © Associated Press

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установили рекорды по итогам матчей второго тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Холанд оформил дубль в домашнем для "горожан" поединке против ПСЖ, который завершился поражением английского клуба со счетом 2:4. Для него эти голы стали 60-м и 61-м в самом престижном еврокубке.

Благодаря этому 26-летний норвежец установил уникальное достижение. Он быстрее всех в истории Лиги чемпионов забил 60 голов — за 60 матчей. Эрлинг превзошел легендарного форварда "Интера Майами" Лионеля Месси, которому понадобилось 80 поединков, чтобы забить 60 мячей в ЛЧ.

Что касается Мбаппе, то он вместе с "Реалом" оформил невероятный камбэк и вырвал гостевую победу над "Ромой" (4:3).

Именно Килиан забил первый гол "сливочных" в этой встрече. Для него этот матч стал сотым в Лиге чемпионов. Он стал самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось достичь этой отметки.

Француз сделал это в возрасте 27 лет и 298 дней, побив рекорд Месси, который провел свой сотый матч в Лиге чемпионов в 28 лет и 84 дня.

Кроме того, второй тур Лиги чемпионов стал самым результативным в истории турнира. За 18 матчей команды забили 78 голов, чего не бывало раньше. Предыдущий рекорд составлял 71 гол и был установлен в третьем туре сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" совершил яркий камбэк и одолел АЕК во втором туре Лиги чемпионов.

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