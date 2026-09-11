Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного раунда — какое место занимает "Шахтер"

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

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С 8 сентября 2026 по 27 января 2027 года проходят матчи основной стадии Лиги чемпионов сезона-2026/27.

В основном раунде самого престижного еврокубка выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и столько же на выезде.

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Украину в нынешнем сезоне Лиги чемпионов представляет действующий чемпион УПЛ — донецкий "Шахтер", который напрямую попал в основной этап турнира.

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После первого тура "горняки", стартовавшие выездной ничьей с нидерландским ПСВ (1:1), с одним набранным очком занимают 18-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

По итогам восьми туров сформируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Общая таблица основного раунда Лиги чемпионов

Общая таблица основного раунда Лиги чемпионов / © x.com/FootRankings

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов боевой ничьей против ПСВ.

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