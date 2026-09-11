В "Шахтере" прокомментировали ничью против ПСВ на старте Лиги чемпионов

Арда Туран / © Associated Press

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал ничью против нидерландского ПСВ в выездном матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Команды разошлись боевой ничьей (1:1) в поединке, который состоялся в четверг, 10 сентября, на стадионе "Филипс" в нидерландском городе Эйндховен.

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"Если бы вы спросили меня перед матчем, я был бы доволен даже одним очком. Но мы не празднуем. Мы просто рады, что это хороший старт на пути к воплощению нашей мечты в этом турнире.

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Я горжусь своими игроками, и лично я многому научился в тактическом плане. Против ПСВ на этом стадионе невозможно провести 90 минут на высоком уровне. Но сегодня мои игроки держались стойко и уверенно", — цитирует слова Турана официальный сайт УЕФА.

Также впечатлениями от дебюта в Лиге чемпионов и ничьей против ПСВ поделился полузащитник "Шахтера" Глейкер Мендоза, который забил единственный гол "горняков" в этом матче.

"Очень взволнован, и в самом деле, эмоции зашкаливают внутри. Но я благодарен Богу за эту возможность и семье за то, что были рядом и всегда поддерживали. Также чрезвычайно благодарен тренерскому штабу во главе с Ардой Тураном за возможность дебютировать. Словами не могу описать свои эмоции, но скажу только одно: мы точно стремимся двигаться дальше и добывать еще лучшие результаты в будущем.

Наиболее сложно в подобных противостояниях — играть без мяча. Постоянно приходится обороняться, и всегда это тяжело. Однако рад, что нам удалось удержать этот ритм игры в нашу пользу, благодарен партнерам за то, что они приложили усилия для этого. Самое важное, чтобы мы продолжили этот ритм и также набирали очки в общий зачет", — цитирует венесуэльца официальный сайт донецкого клуба.

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Кроме того, итоги поединка против ПСВ подвел голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

"Для нас 1:1 — это такое смешанное ощущение. Мы вроде бы продемонстрировали хорошую игру, я считаю, достойную Лиги чемпионов, все были как одно целое, а положительно это для нас или нет... Конечно, "Шахтер" — великий клуб, который играет всегда на победу. Но добыли ничью, одно очко в зачетную таблицу, поэтому, как говорится, один балл — тоже балл. Будем двигаться дальше, к следующим играм", — приводит слова Ризныка официальный сайт "горняков".

"Шахтер" остался единственным представителем Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Ранее борьбу на международной арене завершили киевское "Динамо", житомирское "Полесье" и черкасский ЛНЗ.

Во втором туре самого престижного еврокубка "Шахтер" 14 октября проведет номинально домашний матч против афинского АЕКа (Греция). Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

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Отметим, что "Шахтер" в статусе чемпиона Украины напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов, где должен сыграть 8 матчей. Помимо ПСВ, соперниками "горняков" в борьбе за выход в плей-офф также станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что известного украинского футболиста, который играл в России, мобилизовали в Нацгвардию.

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