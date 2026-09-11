Новолуние откроет новый этап для этих знаков Зодиака

Новолуние в Деве / © ТСН.ua

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11 сентября начинается новый лунный цикл.

Новолуние состоится в Деве примерно на 18-м градусе знака.

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В астрологии новолуние традиционно связывают с новыми начинаниями, намерениями и ситуациями, которые только начинают формироваться.

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Дева прибавляет к этой символике прагматичности.

Поэтому изменения могут начаться не с громкого события, а с решения сменить работу, разобраться с финансами, пересмотреть ежедневные привычки или наконец закрыть долгосрочную проблему.

Особенно заметным этот период может стать для четырех знаков Зодиака.

Дева

Для Дев это новолуние может стать одним из важнейших моментов сентября.

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Он происходит непосредственно по их знаку, поэтому главной темой становится личная перезагрузка.

Девы могут почувствовать, что больше не хотят продолжать жить по старому сценарию.

Речь идет не обязательно о радикальном изменении всей жизни.

Еще вероятнее, что начнется процесс равномерно.

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Появится решение поменять рабочий график.

Отказаться от дела, которое занимает слишком много сил.

Начать новый проект.

Более серьезно отнестись к собственным потребностям.

Или наконец-то определиться с целью, которую раньше откладывали.

Для Дев сейчас особенно важно спросить себя:

что в моей жизни действительно работает, а что я поддерживаю только по привычке?

Ответ может подсказать направление следующих нескольких месяцев.

Близнецы

Для Близнецов новолуние может затронуть тему дома, семьи и ощущения безопасности.

У кого это проявится буквально.

Может возникнуть вопрос переезда, ремонта, смены жилья или важное решение внутри семьи.

Для других изменения будут внутренними.

Близнецы могут понять, что пора по-другому выстроить границы с близкими людьми или пересмотреть то, что они считают своим «местом силы».

Возможна и ситуация, когда старый вопрос, связанный с семьей, наконец-то получит решение.

Главное — не пытаться соблюдать старый порядок только потому, что он знаком.

Иногда ощущение стабильности возвращается именно после того, как человек решается что-либо изменить.

Стрелец

Для Стрельцов главная тема новолуния может быть связана с карьерой, статусом и профессиональными планами.

Может появиться чувство, что старое направление уже не дает нужного развития.

Или наоборот — станет ясно, что пора серьезнее отнестись к возможности, которая уже есть рядом.

Это может быть:

новая должность;

смена работы;

собственный проект;

обучение ради карьерного роста;

разговор с руководством;

решение больше не соглашаться на условия, которые вас не устраивают.

Не каждая смена произойдет сразу.

Новолуние скорее запускает процесс.

То, что начнется в сентябре с одного разговора или решения, может иметь значительно большие последствия.

Рыбы

Для Рыб новый этап может начаться через других людей.

Особенно важными становятся партнерства как личные, так и профессиональные.

В отношениях может возникнуть вопрос:

куда мы двигаемся дальше?

Для одних рыб это может означать углубление связи.

Для других необходимо установить границы или честно признать, что старый формат больше не работает.

В профессиональной сфере может появиться новый партнер, клиент или человек, с которым удастся создать перспективный проект.

Именно через взаимодействие с другим человеком может открыться возможность, которую Рыбы сами пока не видели.

Поэтому не стоит отказываться от важного разговора только из-за страха услышать неудобный ответ.

Почему изменения могут начаться именно сейчас

Новолуние в Деве образует гармоничный аспект с Марсом.

В астрологической символике Марс связан с действием, решительностью и способностью перейти от намерения к конкретному шагу.

Поэтому этот молодой человек не только о желании что-то изменить.

Он может подтолкнуть к действию.

Для кого-то таким шагом станет письмо.

Для кого-то – разговор.

Для кого-то заявка на новую работу.

А кто просто впервые четко скажет себе:

"Я больше не хочу оставлять все как есть".

Что может измениться в течение следующих недель

Новолуние открывает цикл, поэтому не стоит оценивать его влияние только по событиям одного дня.

Сюжет, начинающийся 11 сентября, может разворачиваться в течение следующих двух-четырех недель.

Обращайте внимание на:

новые предложения;

разговоры о будущем;

изменения в работе;

решение по дому;

новые договоренности;

необходимость сделать выбор.

Особенно важными могут оказаться ситуации, которые поначалу кажутся мелкими.

Главный знак этого новолуния

Для дев этот период может быть самым заметным.

Новолуние в собственном знаке символически открывает для них новый личный цикл.

Но Близнецы, Стрельцы и Рыбы также могут почувствовать, что определенная часть их жизни больше не может оставаться такой, как раньше.

И это не обязательно плохо.

Иногда новый этап начинается тогда, когда старый сценарий перестает работать.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят символический или развлекательный характер и не должны являться единственным основанием для важных жизненных решений.

Напомним, что ранее астрологиня назвала знаки зодиака, которым не рекомендуется носить оранжевый цвет

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