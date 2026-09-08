Астролог назвал знаки Зодиака, которые ни за что не пойдут работать в сферу обслуживания

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Они выручают нас там, где самостоятельно мы бы не справились, тем не менее, далеко не все — несмотря на высокую зарплату и хорошие карьерные перспективы — хотят реализовывать себя именно в этом направлении.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не пойдут работать в сферу обслуживания.

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Лев

Львы, какими бы доброжелательными они ни были, в глубине души все-таки считают, что обслуживать кого-то — ниже их королевского достоинства. Возможно, они и сами не всегда понимают, почему отказываются от такой работы, даже если им предлагают прекрасные условия, но причина состоит именно в их высокомерии.

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Телец

Тельцы откровенно не хотят обслуживать кого-либо, совершенно искренне полагая, что время и силы им необходимо тратить исключительно на себя самих, а не на других людей. Хотя, если говорить совсем уж честно, то не последнюю роль в таком решении играет присущая предстаивтелям этого знака лень.

Рак

Раки часто отказываются от работы в сфере обслуживания из-за страха не угодить своему клиенту. Они поневоле думают о том, как быть, если стрижка или маникюр придется не по вкусу тому, кому они их делали: критическое замечание не только приведет к финансовому урону, но и нанесет удар по их самооценке.

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