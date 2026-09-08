- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 372
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака РФ на Киев и возможность новых ракет для Украины: главные новости ночи 8 сентября 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 сентября 2026 года:
На Киев летела баллистика: обломки упали на жилые дома Читать дальше –>
В Киеве после атаки загорелся пожар в учебном заведении: в доме могут быть заблокированы люди Читать далее –>
В Киеве после атаки РФ горят гаражи и автомобили Читать далее –>
В Киеве уже шесть пострадавших после атаки РФ: половину госпитализировали Читать далее –>
Украина может получить новые Patriot к зиме: во Франции назвали несколько вариантов Читать далее –>
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: