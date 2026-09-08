Массированная атака РФ на Киев и возможность новых ракет для Украины: главные новости ночи 8 сентября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 сентября 2026 года:

На Киев летела баллистика: обломки упали на жилые дома Читать дальше –>

В Киеве после атаки загорелся пожар в учебном заведении: в доме могут быть заблокированы люди Читать далее –>

В Киеве после атаки РФ горят гаражи и автомобили Читать далее –>

В Киеве уже шесть пострадавших после атаки РФ: половину госпитализировали Читать далее –>