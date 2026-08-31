Какой праздник 7 сентября 2026 года / © ТСН

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7 сентября 2026 года — понедельник. 1656-й день войны в Украине.

Какой праздник 7 сентября

7 сентября верующие празднуют День памяти святого мученика Созонта / © pexels.com

7 сентября верующие празднуют День памяти святого мученика Созонта. По преданию, Созонт тайно снял с языческой статуи золотую руку и раздал полученное золото бедным, показывая бесполезность идолов. За это его схватили и подвергли жестоким пыткам. Созонт не отрекся от Христа и погиб мученической смертью.

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7 сентября в Украине празднуют День военной разведки Украины / © unsplash.com

7 сентября в Украине празднуют День военной разведки Украины. Эта дата имеет символическое значение: 7 сентября 1992 было создано Управление военной стратегической разведки Министерства обороны Украины — с тех пор ведет свою историю современная военная разведка независимой Украины. Официально День военной разведки Украины установил указ президента №629/2022 от 7 сентября 2022 года. Цель праздника — почтить военных разведчиков и их вклад в защиту национальных интересов и обороноспособность государства.

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7 сентября Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена / © pexels.com

Также 7 сентября Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена. Мышечная дистрофия Дюшена постепенно ослабляет мышцы. Первые признаки обычно появляются в раннем детстве: ребенку может быть тяжело бегать, прыгать, подниматься по лестнице или вставать с пола. Со временем заболевание может оказывать влияние также на сердце и дыхательную систему. Дата 7 сентября символически связана с геном DMD, отвечающим за выработку белка дистрофина и расположенного на X-хромосоме.

7 сентября Международный день полицейского сотрудничества / © pexels.com

А еще 7 сентября Международный день полицейского сотрудничества. Дата связана с деятельностью Интерпола — Международной организации криминальной полиции, которая помогает правоохранителям разных стран обмениваться информацией и координировать совместные действия. Международное полицейское сотрудничество особенно важно в противодействии терроризму, торговле людьми, киберпреступности, незаконному обороту наркотиков, отмыванию средств и трансграничной преступности.

7 сентября празднуют День киберспорта в Украине / © pexels.com

7 сентября празднуют День киберспорта в Украине. Киберспорт — это соревнования в видеоиграх, где участники и команды демонстрируют стратегическое мышление, быстроту реакции, командную работу и тактические навыки. В Украине он постепенно превратился в профессиональную индустрию со своими командами, турнирами, тренерами и болельщиками.

7 сентября Всемирный день полевой эпидемиологии / © pexels.com

Также 7 сентября Всемирный день полевой эпидемиологии. Полевая эпидемиология — это практическое направление эпидемиологии, которое помогает быстро выявлять причины и источники вспышек, определять пути распространения инфекций и принимать меры, чтобы остановить их.

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