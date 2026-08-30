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Дата публикации
Категория
Война
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В ВСУ формируют новую 446 бригаду беспилотных систем: что о ней известно

В составе ВСУ появится новая 446 бригада беспилотных систем. Подразделение находится на этапе формирования и проводит набор личного состава.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Военный ВСУ с беспилотником

Военный ВСУ с беспилотником / © Associated Press

В Вооруженных силах Украины формируют новую 446 бригаду беспилотных систем. Она станет второй бригадой такого типа, созданной в 2026 году.

Об этом сообщает MilitaryLand.

По данным издания, 446-я бригада находится на этапе формирования. В то же время в Сухопутных войсках создают и ряд других новых соединений, в частности 50-ю, 55-ю, 64-ю, 76-ю и 167-ю механизированные бригады.

Подробностей о структуре и будущих задачах 446-й бригады пока немного.

В MilitaryLand отмечают, что появления еще одного такого подразделения можно было ожидать после создания 445 бригады беспилотных систем, о которой стало известно в июле 2026 года. Кроме того, в составе Военно-морских сил Украины недавно сформирован 447-й батальон беспилотных систем.

Сейчас 446 бригада уже набирает военнослужащих, в том числе бухгалтеров. Также в подраздел можно перевести через приложение Army+.

Через Army+ военные могут оформить перевод в новую часть, в частности в рамках программы, упрощающей возвращение на службу для самовольно покинувших военную часть.

Ранее сообщалось, что в составе Военно-Морских сил ВСУ создадут новую бригаду противоменных кораблей, которая будет работать в море и при необходимости помогать международным партнерам обеспечить безопасность.

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