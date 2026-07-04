Зеленський анонсував створення нової бригади у ВМС України: що відомо

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У складі Військово-Морських сил ЗСУ створять нову бригаду протимінних кораблів, яка працюватиме в морі та за потреби допомагатиме міжнародним партнерам гарантувати безпеку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовими моряками в Одесі напередодні Дня ВМС, повідомляє Офіс Президента.

Зеленський підкреслив, що створення такого підрозділу базуватиметься на вже здобутих практичних навичках українських бійців.

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«У цьому наша перевага перед багатьма в Європі: ми можемо наш український досвід, фаховість, військову експертизу зробити основою нових гарантій безпеки для тих, хто допомагав і допомагає нам», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що українські сили змусили Росію програти битву за Чорне море — від звільнення Зміїного до атак на російський флот та порти у Криму. Він запевнив, що Чорне й Азовське моря не будуть спокійними для РФ, тому Україна посилюватиме свій флот. Також Зеленський подякував береговій ракетній бригаді, яка ефективно нищить ворожі кораблі комплексами «Гарпун» та «Нептун».

Крім формування протимінної бригади, президент підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі. Він зазначив, що така потреба існує, а українські моряки мають унікальний практичний досвід, який необхідно передати новому поколінню.

«Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, відповідно, бажання — це найголовніше — наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну», — зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, уряд затвердив єдині прозорі правила для залучення іноземних добровольців до Сил оборони. Міністр оборони Михайло Федоров розповів, як працюватиме новий механізм рекрутингу та логістики.

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