ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

День ангела 3 липня: кого та як вітати з іменинами

3 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який сьогодні, 3 липня, день ангела

Який сьогодні, 3 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 3 липня

3 липня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Антона, Василя, Георгія, Івана, Костянтина, Марка, Михайла, Олександра, Родіона, Фому.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві позитивний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві честолюбний. В дорослому віці стає трудівником.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві неординарний. В дорослому віці стає щирим.

Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає сміливим.

Родіон — давньогрецьке походження, означає «героїчний». В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає сердечним.

Фома — давньоарамейське ім’я, перекладається як «близнюк». В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає мовчазним.

День ангела 3 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 3 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого та підказує правильний шлях. Бажаю тобі внутрішнього спокою, міцного здоров’я, щирих людей поруч і радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло, тепло і віра в краще. Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від негараздів, наповнює серце любов’ю, а душу — гармонією та надією.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небеса щедро дарували тобі силу, натхнення та впевненість у собі. Нехай кожен крок буде вдалим, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди веде тебе дорогою добра, допомагає у складні хвилини та дарує відчуття безпеки й затишку. Бажаю щастя, любові та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше щасливих моментів, щирих усмішок і теплих слів. Нехай ангел-охоронець завжди стоїть за твоїм плечем і оберігає від усіх життєвих бур.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie