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День ангела 3 липня: кого та як вітати з іменинами
3 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 3 липня
3 липня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Антона, Василя, Георгія, Івана, Костянтина, Марка, Михайла, Олександра, Родіона, Фому.
Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві позитивний. В дорослому віці стає комунікабельним.
Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає працьовитим.
Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає доброзичливим.
Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві честолюбний. В дорослому віці стає трудівником.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.
Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві неординарний. В дорослому віці стає щирим.
Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.
Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає сміливим.
Родіон — давньогрецьке походження, означає «героїчний». В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає сердечним.
Фома — давньоарамейське ім’я, перекладається як «близнюк». В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає мовчазним.
День ангела 3 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого та підказує правильний шлях. Бажаю тобі внутрішнього спокою, міцного здоров’я, щирих людей поруч і радості в кожному дні.
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З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло, тепло і віра в краще. Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від негараздів, наповнює серце любов’ю, а душу — гармонією та надією.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небеса щедро дарували тобі силу, натхнення та впевненість у собі. Нехай кожен крок буде вдалим, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають.
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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди веде тебе дорогою добра, допомагає у складні хвилини та дарує відчуття безпеки й затишку. Бажаю щастя, любові та здійснення найзаповітніших мрій.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше щасливих моментів, щирих усмішок і теплих слів. Нехай ангел-охоронець завжди стоїть за твоїм плечем і оберігає від усіх життєвих бур.