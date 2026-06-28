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ЧС-2026 з футболу: розклад і результати матчів 1/16 фіналу
Поєдинки першого раунду плейоф Мундіалю відбудуться від 28 червня до 4 липня.
Від 28 червня до 4 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу, який відбувається у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, будуть зіграні матчі 1/16 фіналу.
До плейоф потрапили 32 із 48 збірних-учасниць Мундіалю: по дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць.
Переможці одноматчевих протистоянь на вибування вийдуть до 1/8 фіналу турніру.
ЧС-2026: розклад і результати матчів 1/16 фіналу
Неділя, 28 червня
22:00. ПАР — Канада
Понеділок, 29 червня
20:00. Бразилія — Японія
23:30. Німеччина — Парагвай
Вівторок, 30 червня
04:00. Нідерланди — Марокко
20:00. Кот-д'Івуар — Норвегія
Середа, 1 липня
00:00. Франція — Швеція
04:00. Мексика — Еквадор
19:00. Англія — ДР Конго
23:00. Бельгія — Сенегал
Четвер, 2 липня
03:00. США — Боснія та Герцеговина
22:00. Іспанія — Австрія
П'ятниця, 3 липня
02:00. Португалія — Хорватія
06:00. Швейцарія — Алжир
21:00. Австралія — Єгипет
Субота, 4 липня
01:00. Аргентина — Кабо-Верде
04:30. Колумбія — Гана
Сітка плейоф ЧС-2026
До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.
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