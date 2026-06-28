ЧС-2026 з футболу: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Копія трофею чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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Від 28 червня до 4 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу, який відбувається у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, будуть зіграні матчі 1/16 фіналу.

До плейоф потрапили 32 із 48 збірних-учасниць Мундіалю: по дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць.

Переможці одноматчевих протистоянь на вибування вийдуть до 1/8 фіналу турніру.

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ЧС-2026: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Неділя, 28 червня

22:00. ПАР — Канада

Понеділок, 29 червня

20:00. Бразилія — ​​Японія

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23:30. Німеччина — Парагвай

Вівторок, 30 червня

04:00. Нідерланди — Марокко

20:00. Кот-д'Івуар — Норвегія

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Середа, 1 липня

00:00. Франція — Швеція

04:00. Мексика — Еквадор

19:00. Англія — ДР Конго

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23:00. Бельгія — Сенегал

Четвер, 2 липня

03:00. США — Боснія та Герцеговина

22:00. Іспанія — Австрія

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П'ятниця, 3 липня

02:00. Португалія — Хорватія

06:00. Швейцарія — Алжир

21:00. Австралія — Єгипет

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Субота, 4 липня

01:00. Аргентина — Кабо-Верде

04:30. Колумбія — Гана

Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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