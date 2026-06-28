ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
1 хв

ЧС-2026 з футболу: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Поєдинки першого раунду плейоф Мундіалю відбудуться від 28 червня до 4 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Копія трофею чемпіонату світу з футболу

Копія трофею чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Від 28 червня до 4 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу, який відбувається у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, будуть зіграні матчі 1/16 фіналу.

До плейоф потрапили 32 із 48 збірних-учасниць Мундіалю: по дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць.

Переможці одноматчевих протистоянь на вибування вийдуть до 1/8 фіналу турніру.

ЧС-2026: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Неділя, 28 червня

22:00. ПАР — Канада

Понеділок, 29 червня

20:00. Бразилія — ​​Японія

23:30. Німеччина — Парагвай

Вівторок, 30 червня

04:00. Нідерланди — Марокко

20:00. Кот-д'Івуар — Норвегія

Середа, 1 липня

00:00. Франція — Швеція

04:00. Мексика — Еквадор

19:00. Англія — ДР Конго

23:00. Бельгія — Сенегал

Четвер, 2 липня

03:00. США — Боснія та Герцеговина

22:00. Іспанія — Австрія

П'ятниця, 3 липня

02:00. Португалія — Хорватія

06:00. Швейцарія — Алжир

21:00. Австралія — Єгипет

Субота, 4 липня

01:00. Аргентина — Кабо-Верде

04:30. Колумбія — Гана

Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie