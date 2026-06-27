Яке свято 28 червня 2026 року / © ТСН

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28 червня 2026 року — неділя. 1585-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

28 червня віряни святкують Перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана / © pexels.com

Завтра, 28 червня, віряни святкують Перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана. Перенесення їхніх чесних мощей з міста Канопа до Александрії 412 року. Ця подія відбулася за сприяння святителя Кирило Александрійський, щоб утвердити християнську віру серед місцевого населення. Святі Кир та Іван жили у III–IV століттях. Кир був лікарем, який безкоштовно лікував людей, а Іван — воїном, що став його вірним сподвижником. За часів гонінь імператора Діоклетіан вони прийняли мученицьку смерть за Христа.

28 червня в Україні святкують День Конституції / © ТСН.ua

28 червня в Україні святкують День Конституції. Конституцію було прийнято після майже доби безперервної роботи парламенту 28 червня 1996 року. За її ухвалення проголосували 315 народних депутатів. Документ закріпив державний суверенітет України, її територіальну цілісність, демократичний устрій, права і свободи людини, а також визначив українську мову як державну.

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28 червня День молодіжних і дитячих громадських організацій України / © pexels.com

Також 28 червня День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Припадає на останню неділю червня. Свято було встановлено Указом Президента України від 27 червня 2008 року з метою підтримки дитячого та молодіжного громадського руху й заохочення суспільно корисних ініціатив. Молодіжні та дитячі громадські організації об’єднують активних юнаків і дівчат, допомагають їм реалізовувати освітні, культурні, екологічні, спортивні та благодійні проєкти. Вони навчають відповідальності, співпраці, лідерства та участі в житті громади.

28 червня Міжнародний день пірсингу / © pexels.com

А ще 28 червня Міжнародний день пірсингу. Свято присвячене мистецтву пірсингу, культурі модифікації тіла та популяризації безпечних стандартів проведення цієї процедури. Дату обрали невипадково: 28 червня народився Джим Ворд (Jim Ward), якого вважають засновником сучасного західного пірсингу. 1978 року він відкрив у Каліфорнії першу професійну студію пірсингу «The Gauntlet» та зробив значний внесок у розвиток технік, прикрас і правил безпеки в цій сфері.

28 червня святкують Міжнародний день соціального бізнесу / © pexels.com

28 червня святкують Міжнародний день соціального бізнесу. Ініціатором відзначення цього дня став Мухаммад Юнус — засновник концепції соціального бізнесу та Yunus Centre. Вперше Міжнародний день соціального бізнесу провели 2010 року в Дакка. Соціальний бізнес працює за принципом: прибуток спрямовується переважно на розвиток підприємства та реалізацію його соціальної місії. Такі компанії можуть займатися підтримкою освіти, охорони здоров’я, екологічними проєктами, боротьбою з бідністю, працевлаштуванням вразливих груп населення та іншими суспільно важливими напрямами.

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