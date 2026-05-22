- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
Церковний календар на червень 2026 року: всі православні свята та важливі пам’ятні дні
У червні 2026 року православні віряни святкуватимуть низку важливих церковних свят, днів пам’яті святих та періодів посту. У цьому матеріалі зібрано повний церковний календар на червень 2026 року з точними датами та основними подіями.
У червні православна спільнота святкує чимало важливих свят.
Основні церковні дати червня 2026
1 червня — Духів день; святого мученика Юстина Філософа та інших;
2 червня — святого Никифора, патріарха Царгородського;
3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним;
4 червня — святого Митрофана, патріарха Царгородського;
5 червня — святого священномученика Доротея, єпископа Тирського;
6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона;
7 червня — святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;
8 червня — Теодота Стратилата;
9 червня — святого Кирила, архієпископа Олександрійського;
10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;
11 червня — святих апостолів Вартоломея і Варнави;
12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського;
13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія;
14 червня — святого пророка Єлисея;
15 червня — святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського;
16 червня — святих Отців I-го Вселенського Собору; святого Тихона, єпископа;
17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія;
18 червня — святого мученика Леонтія;
19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього;
20 червня — святого священномученика Методія, єпископа Патарського;
21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського;
22 червня — святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;
23 червня — святого мучениці Агрипини;
24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя;
25 червня — святої преподобної мучениці Февронії;
26 червня — святого преподобного Давида Солунського;
27 червня — блаженного священномученика єпископа Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; святого преподобного Самсона, лікаря;
28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;
29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;
30 червня — всіх святих; Собор 12-ти апостолів.
Православний календар свят на червень 2026 року для вірян є духовним орієнтиром, який не лише дозволяє заздалегідь організувати участь у богослужіннях, а й сприяє глибшому розумінню змісту та значення кожного церковного свята.