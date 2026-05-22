Церковний календар на червень 2026 року: всі православні свята та важливі пам’ятні дні

У червні 2026 року православні віряни святкуватимуть низку важливих церковних свят, днів пам’яті святих та періодів посту. У цьому матеріалі зібрано повний церковний календар на червень 2026 року з точними датами та основними подіями.

Церковний календар на червень 2026 року

У червні православна спільнота святкує чимало важливих свят.

Основні церковні дати червня 2026

  • 1 червня — Духів день; святого мученика Юстина Філософа та інших;

  • 2 червня — святого Никифора, патріарха Царгородського;

  • 3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним;

  • 4 червня — святого Митрофана, патріарха Царгородського;

  • 5 червня — святого священномученика Доротея, єпископа Тирського;

  • 6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона;

  • 7 червня — святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;

  • 8 червня — Теодота Стратилата;

  • 9 червня — святого Кирила, архієпископа Олександрійського;

  • 10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;

  • 11 червня — святих апостолів Вартоломея і Варнави;

  • 12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського;

  • 13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія;

  • 14 червня — святого пророка Єлисея;

Які церковні свята чекають на вірян в червні 2026 року / © pexels.com

  • 15 червня — святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського;

  • 16 червня — святих Отців I-го Вселенського Собору; святого Тихона, єпископа;

  • 17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія;

  • 18 червня — святого мученика Леонтія;

  • 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього;

  • 20 червня — святого священномученика Методія, єпископа Патарського;

  • 21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського;

  • 22 червня — святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;

  • 23 червня — святого мучениці Агрипини;

  • 24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя;

  • 25 червня — святої преподобної мучениці Февронії;

  • 26 червня — святого преподобного Давида Солунського;

  • 27 червня — блаженного священномученика єпископа Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; святого преподобного Самсона, лікаря;

  • 28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;

  • 29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;

  • 30 червня — всіх святих; Собор 12-ти апостолів.

Православний календар свят на червень 2026 року для вірян є духовним орієнтиром, який не лише дозволяє заздалегідь організувати участь у богослужіннях, а й сприяє глибшому розумінню змісту та значення кожного церковного свята.

