Алла Кудлай жорстко розкритикувала Повалій і розкрила їхній давній конфлікт: "Був один випадок"

Зірки ще до повномасштабної війни не змогли порозумітися.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Алла Кудлай, Таїсія Повалій

Народна артистка України Алла Кудлай різко висловилася про зрадницю Таїсію Повалій, яка зараз в РФ вичавлює сльози й підігрує пропаганді.

Артистка не стримувала емоцій, коментуючи поведінку колеги як у минулому, так і зараз. Кудлай заявила, що ще до 2022 року помічала у Повалій зверхність і непростий характер у професійних стосунках. Вона пригадала, що свого часу зіткнулася з ситуацією, яка фактично перекрила їй доступ до дизайнерів, з якими вона співпрацювала.

За словами співачки, мова йде про дизайнерок Наталію Ворожбит і Тетяну Земскову, які шили для неї сценічні костюми. Після певного моменту вони нібито відмовилися працювати з Кудлай, пояснивши це тим, що отримали вказівку співпрацювати виключно з Повалій.

Таїсія Повалій / © скриншот з відео

«Тая така й була. Був один випадок… Ворожбит і Земскова мені костюми шили. Дуже гарні сукні з вишивкою, накидки різні. Намагалися все мені робити. Мене давно познайомили з ними, ще Тая тільки-тільки починала. І раптом пройшли роки, я приходжу до них, кажу: „Дівчата, хочу із цієї тканини пошити такий піджачок і, може, широкі брюки“. А вони так стоять: „Аллочко, ми більше з вами не працюємо. У нас Тая Повалій — вона сказала, щоб нікому більше ми нічого не робили“. Може, цього не треба було говорить, але таке було. Бог їм суддя», — зазначила Кудай в інтерв’ю тещі Гордона.

Нагадаємо, нещодавно єдиний син Таїсії Повалій порвав з нею стосунки через її ганебну політичну позицію.

