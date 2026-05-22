Алла Кудлай жорстко розкритикувала Повалій і розкрила їхній давній конфлікт: "Був один випадок"

Алла Кудлай, Таїсія Повалій

Народна артистка України Алла Кудлай різко висловилася про зрадницю Таїсію Повалій, яка зараз в РФ вичавлює сльози й підігрує пропаганді.

Артистка не стримувала емоцій, коментуючи поведінку колеги як у минулому, так і зараз. Кудлай заявила, що ще до 2022 року помічала у Повалій зверхність і непростий характер у професійних стосунках. Вона пригадала, що свого часу зіткнулася з ситуацією, яка фактично перекрила їй доступ до дизайнерів, з якими вона співпрацювала.

За словами співачки, мова йде про дизайнерок Наталію Ворожбит і Тетяну Земскову, які шили для неї сценічні костюми. Після певного моменту вони нібито відмовилися працювати з Кудлай, пояснивши це тим, що отримали вказівку співпрацювати виключно з Повалій.

«Тая така й була. Був один випадок… Ворожбит і Земскова мені костюми шили. Дуже гарні сукні з вишивкою, накидки різні. Намагалися все мені робити. Мене давно познайомили з ними, ще Тая тільки-тільки починала. І раптом пройшли роки, я приходжу до них, кажу: „Дівчата, хочу із цієї тканини пошити такий піджачок і, може, широкі брюки“. А вони так стоять: „Аллочко, ми більше з вами не працюємо. У нас Тая Повалій — вона сказала, щоб нікому більше ми нічого не робили“. Може, цього не треба було говорить, але таке було. Бог їм суддя», — зазначила Кудай в інтерв’ю тещі Гордона.

Нагадаємо, нещодавно єдиний син Таїсії Повалій порвав з нею стосунки через її ганебну політичну позицію.

