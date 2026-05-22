alyona alyona розгнівала заявами про ухилянтів і "маминих корзиночок": реперка пояснила свою позицію

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona опинилася в епіцентрі бурхливий обговорень після своїх емоційних заяв про мобілізацію в Україні.

Причиною стала її різка реакція на дописи чоловіків, які висловлювалися про мобілізацію та діяльність ТЦК. Зірка у коментарях необачно називала юзерів «маминими корзиночками» й подеколи використовувала нецензурну лайку. Через це артистка опинилася під хвилею критики та звинувачень.

Гучна дискусія розгорнулася у Threads. Користувачі Мережі почали звинувачувати виконавицю в тому, що вона нібито підтримує примусову мобілізацію та закликає чоловіків вирушати на фронт. Деякі коментатори пішли ще далі й поставили зустрічне запитання: якщо співачка має настільки категоричну позицію, то, мовляв, чому сама не долучається до війська.

Дискусія alyona alyona з юзерами

Серед тих, хто звернувся до alyona alyona, був і чоловік, який назвав себе військовим із десятирічним досвідом служби. Він зазначив, що артистка могла б працювати у війську медиком, оператором дронів або виконувати інші завдання. Така репліка лише ще більше розпалила обговорення навколо ситуації.

У відповідь реперка заявила, що вона «не зобов’язана» й більше користі приносить у тилу, а згодом наголосила, що її неправильно зрозуміли. За словами артистки, вона не закликала всіх чоловіків ставати військовими, а коментувала конкретну ситуацію, де один із користувачів дозволив собі агресивні висловлювання щодо працівників ТЦК. Пізніше автор того допису видалив свій текст, через що відповідь співачки залишилася без контексту.

Щоб поставити крапку в суперечках, alyona alyona окремо звернулася до підписників. Вона пояснила, що негативно ставиться як до будь-яких незаконних дій, так і до агресії між людьми. Також артистка наголосила, що вважає своїм внеском підтримку українських військових через благодійні ініціативи та поїздки до захисників.

«Я не підтримую свавілля ТЦК чи протизаконні дії будь-яких органів. Мій коментар був відповіддю на грубий заклик до вбивства. Автор того допису його одразу видалив, тому мої слова залишилися вирваними з контексту. Я просто захищала себе від образ. Я ніколи не закликала йти воювати. Це вибір кожної людини. Моя місія — підтримувати тих, хто вже на фронті, і продовжуватиму це робити», — пояснила виконавиця.

Допис alyona alyona

