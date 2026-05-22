Чи зможе білоруська армія змінити перебіг війни: експерт оцінив загрозу для України

Білоруські військові

Можливе залучення білоруських військ до війни проти України створить додаткове навантаження на Сили оборони, проте кардинально не змінить ситуацію на фронті.

Таку думку в ефірі телеканалу «Київ 24» висловив військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За словами експерта, для Кремля білоруська армія може стати лише додатковим живим ресурсом — у черзі після російських найманців та залучених підрозділів із Північної Кореї. Поява на полі бою близько 50–60 тисяч військових із Білорусі змусить ЗСУ реагувати, але переламати хід бойових дій на користь РФ ця кількість не здатна.

Водночас сам Олександр Лукашенко вкотре заявив, що Мінськ нібито не планує вступати у відкриту війну проти України. За його словами, білоруські війська задіють лише у випадку «прямої агресії» проти їхньої держави.

Нагадаємо, 18-21 травня Росія та Білорусь проводили спільні ядерні навчання, що доводить наміри Кремля використовувати Мінськ для майбутніх російських військових операцій. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що РФ може провести нову військову операцію з території Білорусі.

