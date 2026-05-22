Росія щороку лякає наступом з Білорусі, щоб відтягнути українські резерви — військовий оглядач
Росія регулярно поширює сигнали про можливе втягнення Білорусі у війну та загрозу наступу на північ України, щоб змусити Київ перекидати війська з інших напрямків.
Росія щороку використовує однаковий сценарій інформаційного тиску, заявляючи про можливе втягнення Білорусі у війну проти України та загрозу нового наступу з півночі.
Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников.
За його словами, у 2023 році лунали заяви про ймовірне втягнення Білорусі у війну, у 2024-му — про можливий наступ РФ на Сумщину та Чернігівщину, а 2026 року знову з’явилися сигнали про загрозу для Чернігівської та Київської областей.
Мирошников вважає, що головна мета таких дій — змусити Україну перекидати частину сил та резервів з інших напрямків.
“Щороку нашим військовим доводиться реагувати на це. Доводиться знімати частину військ та резервів з інших напрямків”, — зазначив він.
Оглядач додав, що подібні інформаційні хвилі зазвичай збігаються з літньою або осінньою кампанією російських військ.
Водночас Мирошников не вірить у готовність Олександра Лукашенка вступити у війну напряму, а також сумнівається, що Росія має достатньо ресурсів для відкриття нового стратегічного фронту.
На його думку, основна суть таких провокацій полягає саме у послабленні українського потенціалу на інших ділянках фронту.
Загроза з Білорусі: останні новини
Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.
Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.
Днями президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.