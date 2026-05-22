Росія щороку лякає наступом з Білорусі, щоб відтягнути українські резерви — військовий оглядач

Білоруський військовий / © Міністерство оборони Білорусі

Росія щороку використовує однаковий сценарій інформаційного тиску, заявляючи про можливе втягнення Білорусі у війну проти України та загрозу нового наступу з півночі.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, у 2023 році лунали заяви про ймовірне втягнення Білорусі у війну, у 2024-му — про можливий наступ РФ на Сумщину та Чернігівщину, а 2026 року знову з’явилися сигнали про загрозу для Чернігівської та Київської областей.

Мирошников вважає, що головна мета таких дій — змусити Україну перекидати частину сил та резервів з інших напрямків.

“Щороку нашим військовим доводиться реагувати на це. Доводиться знімати частину військ та резервів з інших напрямків”, — зазначив він.

Оглядач додав, що подібні інформаційні хвилі зазвичай збігаються з літньою або осінньою кампанією російських військ.

Водночас Мирошников не вірить у готовність Олександра Лукашенка вступити у війну напряму, а також сумнівається, що Росія має достатньо ресурсів для відкриття нового стратегічного фронту.

На його думку, основна суть таких провокацій полягає саме у послабленні українського потенціалу на інших ділянках фронту.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

Днями президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

