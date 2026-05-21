Знову загроза з півночі: що відомо про плани РФ атакувати з Білорусі, які області під ударом та що кажуть Зеленський і розвідка

Білорусь, ключовий союзник Путіна, уже замочила руки у крові українців, оскільки дозволила використовувати свою територію для нападу на Україну 2022 року, допомагає російській армії своєю технікою та не забороняє деяким білоруським найманцям воювати за окупантів.

Проте вже понад 4 роки, від початку повномасштабного вторгнення, час від часу точаться дискусії, з’являються різноманітні інсайди про те, чи наважиться Лукашенко відкрито вступити у війну на боці РФ. Цього разу дискусію підігріли особисті заяви президента Зеленського з попередженням про ймовірність нового наступу з півночі.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про можливість наступу з Білорусі на Київ та Чернігів, що говорить про це розвідка і особисто Зеленський, та що на це відповідає ворог.

Зеленський особисто попереджає про загрозу

На початку травня президент Володимир Зеленський неочікувано заявив, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

15 травня президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну. За його словами, РФ уже «дотискає» Лукашенка.

Через це президент доручив посилити оборону Києва та всього північного регіону.

За інформацією Зеленського, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі:

або на Чернігівсько-Київському напрямку в Україні,

або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі.

Вчора, 20 травня, Зеленський знову попередив, що РФ дійсно розглядає напад на Україну з Білорусі та Брянщини (яка межує з Чернігівщиною та північчю Сумщини). Через це він навіть збирав Ставку Верховного головнокомандувача.

«Росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну — проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок», — сказав глава держави.

Крім того, він доручив МЗС України підготувати «додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі».

Сьогодні Зеленський особисто поїхав на північні рубежі, зокрема у місто Славутич, щоб перевірити підготовку до захисту.

«Ми пам’ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно», — запевнив президент.

Зеленський у Славутичі сьогодні, 21 травня / © Офіс президента України

Думка відомих військових

Головком ЗСУ Олександр Сирський також попередив про плани РФ наступати з Білорусі.

«Ми маємо 1200 км активного фронту. Противник переважає нас у кількості бригад і полків вдвічі. Ми постійно ведемо бойові дії. І тенденція — до того, що лінія фронту збільшуватиметься. Ви знаєте останні дані нашої розвідки та заяви нашого президента, верховного головнокомандувача про загрозу від Росії з боку Білорусі, можливу операцію на півночі. Реально», — заявив він.

Заступник керівника ОП, колишній комбриг 93-ї бригади «Холодний Яр» Павло Паліса не виключає, що росіяни могли б спробувати використати білоруський напрямок для відтягування частини українських сил на північ.

Однак для більш-менш правдоподібної провокації РФ потрібно було б зібрати відповідне угруповання військ.

«Враховуючи їхні втрати й стан справ загалом на лінії фронту, такої можливості зараз я не бачу», — підсумував Паліса.

Своєю чергою, командир бригади «Ахіллес» Юрій Федоренко заявив, що питання участі Білорусі у війні вирішує не Лукашенко.

«У Лукашенка взагалі ніхто навіть не питатиме. Він жодних рішень не ухвалює. Це все ілюзія і міраж. Просто Путіну поки не було цього треба, в нього не було достатньої кількості сил та засобів для відкриття ще одного гарячого напрямку», — пояснює Федоренко.

Водночас військовий вважає сценарій повторного наступу 2022 року нині малоймовірним.

Колишній командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв також заспокоїв, що на українському кордоні з Білоруссю на даний час критичної ситуації немає.

Сергій Наєв

А командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») виступив з попередженням до Лукашенка.

На його думку, успішна атака на Москву повинна стати попередженням для самопроголошеного президента Білорусі.

ДПСУ і СБУ про захист рубежів

У Держприкордонслужбі розповіли, що прикордонники та військові ЗСУ посилюють інженерне облаштування й створюють мінно-вибухові загородження по всій протяжності північного кордону.

«Власне, ще з 2022 року, коли Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, цьому напрямку приділяється велика увага: триває інженерне облаштування безпосередньо лінії кордону та створення фортифікаційних укріплень по всій протяжності кордону з Білоруссю», — зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, попри те, що небезпека з боку Білорусі залишається постійним фактором ризику, будь-які спроби ворога таємно прорватися через кордон, зокрема через Чорнобильську зону, приречені на миттєве виявлення та розгром.

СБУ тим часом запевнила, що бере області України біля кордонів з РФ і Білоруссю під посилений контроль. Йдеться про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області.

Що каже сам Лукашенко

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

«Далі, як я обіцяв, ми точково відмобілізуватимемо (військові — Ред.) частини, збройні сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути. Ми ж до війни готуємось усі», — сказав Лукашенко.

Сьогодні ж Лукашенко назвав умову, за якої Білорусь може вступити у війну проти України. Він цинічно сказав, що Мінськ розглядатиме участь у війні лише в разі нападу на білоруську територію.

Звісно, всім нам відома така річ, як «операція під чужим прапором» для виправдання агресії. Схоже, білоруський диктатор готує собі виправдання на майбутнє.

Позиція країни-агресорки РФ

Звісно, вірити заявам росіян не можна, але ми повинні знати, що каже ворог. Саме тому подаємо заяву речника диктатора РФ Путіна Дмитра Пєскова.

Пєсков 18 травня цинічно заявив, що мовляв твердження про можливий наступ на територію України з боку Білорусі «не заслуговують на відповідь". За його словами, всі заяви президента України — це лише «затягування війни» та «ескалація напруженості».

«Ми не вважаємо, що такі заяви заслуговують на будь-які коментарі. Це не що інше, як спроба подальшого підбурювання, спрямованого на продовження війни», — сказав Пєсков, традиційно звинувачуючи у всьому Україну.

Які прогнози експертів

Військовий експерт Олександр Мусієнко певен, що Україна має конкретні можливості для реагування на загрози з території Росії та Білорусі.

А от на думку військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці та заступника начальника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігоря Романенка, недооцінювати загрозу не варто.

«Така можливість із військової точки зору стовідсотково дасть Росії більше спроможності на східному фронті в Україні. Вони б дуже хотіли відкриття північного фронту, але питання у тому, як це виконати. Тобто чи є у них необхідний ресурс і чи є чим вагомо тиснути на Лукашенка, який п’ятий рік „маневрує“, щоб він узяв участь у військових діях», — пояснює Ігор Романенко.

Ігор Романенко додає, що противник також намагається створити буферні зони, які Путін називає «безпековими». Це Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Натомість колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в інтерв’ю Radio NV заявив, що доки Лукашенко перебуває при владі, він не дасть команду на широкомасштабне вторгнення в Україну.

Сценарій-мінімум

Експерти наголошують: навіть якщо і наземної операції не буде, Путін може змусити Лукашенка надати свою територію для повітряних ударів по Україні. Як відомо, «Шахеди», що тероризують українські області, запускають або з прикордонних Курщини і Брянщини, або з окупованих територій, або з моря.

Звісно, російські війська запускали групи «Шахедів» уздовж кордону з Білоруссю, намагаючись найкоротшим шляхом прорватися до західних областей України. Інколи ці дрони залітали і вилітали з території Білорусі. Але безпосереднього запуску не було.

Білорусь поки що лише давала дозвіл на встановлення ретрансляторів для управління «Шахедами» вздовж нашого північного кордону.

У лютого цього року Україна знищила точки управління ворожими дронами з Білорусі. Проте радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов припустив, що Росія могла частково відновити елементи радіоуправління ударними безпілотниками типу «Шахед» з території Білорусі.

Якщо ж РФ битиме ракетами і «Шахедами» з умовних Бреста чи Пінська, то північ Волині, Рівненщини і Житомирщини може спіткати доля прикордоння Чернігівщини, де немає безпосередньої лінії фронту, але є майже повністю знищені села від повітряних атак.

Крім того, вразливими стають транспортні артерії — автошлях М 07 (так звана «Варшавка») і північна гілка залізниці, а також залізничні вузли Ковель, Сарни і Коростень. Хоча ці міста останнім часом Росія і так тероризує з повітря.

Ядерні навчання РФ

Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання ракетних військ та авіації. Головна мета маневрів — відпрацювання прихованого доставлення та умовного застосування ядерної зброї.

Міноборони Росії заявило, що вже були доправлені ядерні боєголовки до Білорусі у межах військових навчань. Білоруські військові відпрацьовують отримання «спеціальних боєприпасів» для комплексів «Іскандер-М», спорядження ними ракет-носіїв, приховане висування підрозділів і підготовку до пусків.

Сам Лукашенко розхвалював російську зброю, назвавши її «чудовою», і зізнався, що раніше «мріяв» про «Іскандери», а тепер на території Білорусі розгорнуто вже кілька таких систем.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що диктатор РФ Володимир Путін розпочав термінові ядерні навчання, намагаючись залякати партнерів України.

«Росія використовує раптові стратегічні ядерні навчання без попереднього оголошення, щоб демонструвати силу союзникам України та відвертати увагу від дедалі помітніших проблем на полі бою», — зазначили аналітики ISW.

Такої самої думки керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, Росія традиційно використовує тему ядерної зброї в інформаційному просторі як інструмент погроз.

