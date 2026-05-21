Лукашенко не стримав емоцій біля російських ракет: що сказав про "Іскандери"

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав у розташування ракетної бригади в Осиповицькому районі, де перед ним виставили російські оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер».

Про це повідомляють білоруські та російські пропагандистські ЗМІ.

Під час огляду чужого озброєння мінський диктатор розплився в компліментах російській зброї, назвавши її «чудовою», і зізнався, що раніше «мріяв» про «Іскандери», а тепер на території Білорусі розгорнуто вже кілька таких систем.

Ці оглядини пройшли на тлі спільних із Росією маневрів із використання нестратегічної ядерної зброї, які стартували 18 травня. До цього російська пропаганда посилено поширювала кадри нібито доставки ядерних боєприпасів до білоруських польових складів, намагаючись залякати міжнародну спільноту.

У військовій частині білоруському диктатору влаштували показове шоу. Йому продемонстрували пускову установку «Іскандер-М», зачитали доповідь про підготовку до ядерного удару та показали «електронний пуск» — тобто умовну атаку, яка відбулася виключно на екранах комп’ютерів без реального запуску ракет.

За інформацією пресслужби Лукашенка, за цим віртуальним тренуванням через відеозв’язок спостерігали двоє диктаторів — сам Лукашенко та Володимир Путін. Російське Міноборони традиційно звітує про залучення сил: понад 64 тисячі військових, 140 літаків та тисячі одиниць техніки, намагаючись створити картинку масштабної загрози.

Нагадаємо, Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання ракетних військ та авіації. Головна мета маневрів — відпрацювання прихованого доставлення та умовного застосування ядерної зброї.

Також аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що диктатор РФ Володимир Путін розпочав термінові ядерні навчання — і цей його крок є спробою рефлексивного контролю над Заходом.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зауважував, що спільні ядерні навчання Росії та Білорусі є «сигналом» для Заходу та частиною військового будівництва. При цьому він не уточнив, кому саме адресоване це послання, хоча Москва традиційно звинувачує Європу та США у створенні загрози для РФ.

