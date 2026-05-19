Росія розпочала масштабні ядерні навчання: залучили тисячі військових

Володимир Путін.

Збройні сили РФ розпочинають навчання з підготовки та застосування ядерних сил «в умовах загрози агресії».

Про це заявили у Міноборони країни-агресорки.

Цілями навчання у Міноборони називають «відпрацювання дій зі стримування противника і перевірка рівня підготовки залучених військ».

До так званого вишколу залучать понад 64 тис. військових. Зокрема, ракетні війська стратегічного призначення, Північний та Тихоокеанський флоти, Командування дальньої авіації, частину сил Ленінградського та Центрального військових округів. Серед іншого залучають ще 200 ракетних пускових установок, надводні кораблі та підводні човни, з яких вісім ракетних підводних човнів стратегічного призначення.

У відомстві звітують, що на навчаннях «відпрацюють питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусії», а під час практичних дій планують «проведення пусків балістичних та крилатих ракет полігонами на території РФ».

Нагадаємо, The Telegraph пише, що ядерні ядерні погрози диктатора Володимира Путіна — це не що інше як відчайдушна спроба переконати росіян, що Кремль все ще має якісь козирі. Зокрема, останній галас навколо нібито успішного випробування РС-28 «Сармат», яку більш мелодраматично називають «Сатана II», є класичною кремлівською брехнею.

Дата публікації 22:33, 26.04.26

