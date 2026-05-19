- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
В елегантному спідничному костюмі: королева Сільвія з королем Карлом Густавом прибули до Литви
Королівське подружжя Швеції відвідало з офіційним візитом Литву.
Їх Величності короля Карла Густава та королеву Сільвію привітав президент Литви Гітанас Науседа та його дружина Діана Науседене у Президентському палаці у Вільнюсі.
82-річна королева Сільвія обрала для виходу зелений спідничний костюм із торочкою на спідниці та жакеті, під пахвою тримала бежеву сумку до тону якої підібрала туфлі на невисоких підборах, а на шиї у неї була строката хустка. Образ Її Величність доповнила перлинними сережками та намистом, кількома золотими браслетами на зап'ясті, ідеальним укладанням та легким макіяжем, а також світлим манікюром.
Король одягнув темно-синій класичний костюм, поєднуючи його з білою сорочкою, темною краваткою в принт та чорними туфлями.
Перша леді Литви обрала для церемонії привітання ніжно-рожевий спідничний костюм та чорний головний убір, а також була у перлинних сережках, а її чоловік-президент носив чорний костюм із білою сорочкою та фіолетовою краваткою.