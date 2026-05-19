Секрет "прильотів" під Москвою: ЗСУ випалюють НПЗ дронами з особливими боєголовками

Бойова частина FP-1 / © defence-ua.com

Сили оборони України продовжують методичні та ефективні удари по російській нафтовій інфраструктурі і після ударів по нафтоналивній портовій інфраструктурі Усть-Луга на Балтійському морі, у Туапсе на Чорному морі, нафтоперекачувальним об’єктам у Пермі, з паралельними ударами по нафтопереробних заводах, зокрема у Рязані, справа дійшла до Москви та її околиць.

Серед останніх знищених об’єктів — нафтоперекачувальна станція «Солнечногорская» на північний захід від Москви.

У результаті удару були знищені всі чотири найбільші резервуари РВС-5000, де цифра означає об’єм у кубічних метрах. Тобто кожен резервуар розрахований на близько 4100-4400 тонн нафти, пише український військовий портал Defence Express.

Водночас важко не помітити, що попри попередні не менш масові удари по російським нафтовим об’єктам, включно з нафтосховищами, вони не були настільки ефективні. Зокрема донедавна, про нафтові дощі, з якими познайомились у Туапсе та Пермі, росіяни взагалі не чули.

А однією з причин цілком можуть бути більш потужні бойові частини, які з високою ймовірністю призводять до масштабного спалаху та бурхливого розвитку пожежі, з яким не можуть справитись штатні системи пожежогасіння. Зазначимо, що у самому нальоті на московський регіон брали участь дрони FP-1, а їх бойова частина відома — її показували самі російські окупанти.

Зокрема, як мінімум з зими, на FP-1 вже використовувались бойові частини загальною вагою 60 кг кумулятивно-осколкового типу, вибухова речовина — тринітротолуол, посилений окфолом, сформована метдом литтям.

Діаметр кумулятивної воронки складає близько 16,5 см при довжині бойової частини близько 40 см та загальному діаметрі близько 25 см. Це дає доволі потужний кумулятивний струмінь, який має довжину до 10-15 метрів у повітрі, що видно на кадрах збиття одного з FP-1.

Збиття одного з FP-1 / © Defense Express

Водночасне виключено, що на цих FP-1 вже встановлюються посилені бойові частини вагою вже 105 кг, поява яких була анонсована Fire Point. Їх встановлення без суттєвої втрати дальності, стало можливим за рахунок перенесення паливних баків у крила.

Нагадаємо, 19 травня дрони атакували нафтову інфраструктуру російського міста Ярославль. Після прильотів над територією НПЗ піднявся стовп чорного диму. У місті розташований НПЗ «Славнефть-ЯНОС», який є шостим за потужністю в РФ і переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік

