РФ готує літній наступ: в ОП назвали головні напрямки удару

Павло Паліса

Російська армія цього літа, ймовірно, зосередиться на спробах вийти на адміністративні кордони Донецької області. Також окупанти можуть розвивати наступальні дії на Запорізькому напрямку — зокрема на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтервʼю “24 Каналу”.

Росія не виконала весняні плани

За словами Паліси, цього року головна концентрація РФ буде пов’язана з Донеччиною.

«До початку літа залишились два тижні. Отже, думаю, що, враховуючи ситуацію на полі бою станом на середину травня, вони не досягли очікуваного результату. З іншого боку, росіяни цього року будуть сконцентровані на виході на адміністративні кордони Донецької області», — сказав Паліса.

Водночас, за його словами, ворог також намагатиметься просуватися на Запорізькому напрямку — на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

Кремль зриває власні дедлайни

Паліса наголосив, що російське командування часто коригує свої плани, передусім щодо строків. Однак наразі, за його оцінкою, окупанти не виконали жодного з визначених дедлайнів.

Зокрема, росіяни мали завдання до кінця квітня захопити Костянтинівку, але залишаються далекими від цієї мети.

Також російське керівництво ставило перед своїми угрупованнями завдання створити умови та розпочати штурм Краматорсько-Слов’янської агломерації наприкінці травня — на початку червня. За словами Паліси, очевидно, що й це завдання виконане не буде.

«Зараз жодного дедлайну вони не виконали», — зазначив він.

Чи зможе РФ вийти на кордони Донеччини

Паліса сумнівається, що російська армія зможе реалізувати поставлені Кремлем завдання у найближчі місяці.

За його словами, він не вірить, що протягом наступних 3–4 місяців росіяни будуть спроможні досягти своїх цілей. Також він сумнівається, що РФ виконає завдання вийти на адміністративний кордон Донецької області до початку вересня.

«Я більш схильний вважати, що до кінця року їм це також не вдасться», — сказав Паліса.

Чи є загроза з Білорусі

Окремо Паліса прокоментував можливі провокації з боку Білорусі. За його словами, росіяни могли б спробувати використати білоруський напрямок для відтягування частини українських сил на північ.

Однак для більш-менш правдоподібної провокації РФ потрібно було б зібрати відповідне угруповання військ.

«Враховуючи їхні втрати й стан справ загалом на лінії фронту, такої можливості зараз я не бачу», — підсумував Паліса.

Зазначимо, що останні місяці на фронті обернулися для Кремля серйозним провалом: Сили оборони зуміли фактично скувати значно чисельніші сили окупантів завдяки технологічному та тактичному прориву.

За оцінками видання The Wall Street Journal, саме прийдешнє літо покаже, чи переросте цей локальний успіх ЗСУ у масштабний стратегічний перелом.

