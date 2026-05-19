Армія США переймає досвід України: військових навчають розпізнавати дрони на слух

Американські військові переймають український досвід / © Associated Press

Американські військові почали вчитися розпізнавати дрони на слух. Хоча армія США не включила такі навчання в офіційну програму, польовий досвід прослуховування неба дозволить військовим розрізняти типи дронів на слух.

Так, американська армія вчиться в української та переймає її останній досвід. Про це повідомляє Breaking Defense.

Американські військові вчаться розпізнавати різні типи дронів за їхніми характерними звуками. Вони навчаються за українськими прикладами з поля бою. Удосконалення цієї навички та візуальне розпізнавання повітряної загрози стали ключовими під час останніх навчань Project FlyTrap 5.0 під керівництвом США у Литві.

«Ми включили до програми ведення бойових дій сканування неба та території навколо себе… Тепер треба навчитися розпізнавати звуки дронів. Чи схожий він на один із тих, які атакують в одному напрямку і летять у наш бік?» — розповів сержант.

Цьогорічні військові навчання армії США та країн НАТО були зосереджені на виявленні, відстежуванні та нейтралізації недорогих БпЛА. Поки що армія США не включила такі заняття в офіційну програму навчання військових.

Торік українські військові навчилися розрізняти «Шахеди» та дрони-імітатори на слух. Про це розповідав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Крім усього, Центр ініціатив «Повернись живим» опублікував дослідження про українських військових. У ньому йшлося про військових, які проходили підготовку у шести європейських країнах у період з 2022 по 2025 рік. Результатом дослідження став висновок про те, що перенасичення поля бою розвідувальними та бойовими дронами змінило вимоги до самих дронів.

«Українським новобранцям необхідно розвивати м’язову пам’ять на звук безпілотників, що наближаються, і якщо хтось крикне „Повітря!“, всі повинні негайно впасти на землю, направити гвинтівки в небо і прицілитися в безпілотник», — йдеться у дослідженні.

Україна використовує різні системи виявлення російських безпілотників. Серед них недорогі мікрофони, локальні комп’ютери для класифікації, синхронізовані за часом мітки та стислі повідомлення виявлення.

Завдяки цьому мобільні групи ППО можуть швидко виявити та нейтралізувати дрон. Центр армійських досліджень США рекомендував американській армії ухвалити та розробити аналогічний підхід до боротьби з дронами. Особливо на території вздовж східного флангу НАТО.

Нагадаємо, під час військових навчань НАТО у Швеції українські пілоти безпілотників, які виступали в ролі умовного агресора, «розгромили» шведські війська та змусили європейців тричі зупинятися для повторного відпрацювання дій.

За сценарієм, що імітував наступ зі сходу, шведський острів Готланд у Балтійському морі опинився під загрозою саботажу та дефіциту ресурсів. Українські військові, запрошені як консультанти з реальним бойовим досвідом, довели, що у випадку справжньої атаки іноземні колеги програли б цей бій.

Українські бійці з позивними «Тарік» та «Карат» зазначили, що шведській армії та її командуванню необхідно терміново вдосконалити тактику, безпілотники та загальне розуміння ведення сучасної війни.

Верховний головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон підтвердив цю потребу, закликавши всі західні сили швидко вчитися операціям з БпЛА та протидії їм.

