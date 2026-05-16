США можуть відновити удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп після повернення з Китаю має ухвалити ключове рішення щодо Ірану.

Про це повідомляє NYT.

За інформацією видання, операцію «Епічна лють», яку призупинили після оголошення перемир’я, можуть відновити вже наступного тижня. Не виключено, що вона отримає нову назву.

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив готовність до ескалації.

«У нас є план ескалації, якщо це буде необхідно», — заявив він.

Водночас, за його словами, Вашингтон також має сценарій виведення понад 50 тисяч американських військових із регіону.

Двоє близькосхідних чиновників повідомили, що США та Ізраїль ведуть найактивнішу підготовку від моменту оголошення перемир’я — йдеться про можливе поновлення ударів уже наступного тижня.

Серед варіантів, які обговорюють, — масштабніші авіаудари по військовій та цивільній інфраструктурі Ірану.

Також розглядається операція сил спеціального призначення для вилучення ядерних матеріалів на об’єкті в Ісфахані.

За даними джерел, кілька сотень спецпризначенців уже перебувають у регіоні саме для виконання такого завдання. Водночас операція потребуватиме участі тисяч військових для прикриття та супроводжуватиметься високими ризиками втрат.

Окремо США розглядають можливість захоплення острова Харг, який є ключовим центром експорту іранської нафти.

Попри місяць перемир’я, Іран відновив доступ до 30 із 33 ракетних позицій уздовж Ормузької протоки. Більшість пошкоджених об’єктів уже відновлено.

Як зазначають джерела, американські військові у приватних розмовах визнають: «перемогти» Іран буде непросто.

Наразі у регіоні перебувають близько 5 тисяч морських піхотинців США та 2 тисячі десантників 82-ї повітрянодесантної дивізії.

Крім того, дві авіаносні ударні групи, понад десять есмінців і сотні літаків «готові відновити бойові операції за наказом».

Раніше повідомлялося, що США отримали розвіддані про можливі таємні домовленості китайських компаній щодо постачання зброї Ірану.

