США могут возобновить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп по возвращении из Китая должен принять ключевое решение по Ирану.

Об этом сообщает NYT.

По информации издания, операцию «Эпическая ярость», которую приостановили после оглашения перемирия, могут возобновить уже на следующей неделе. Не исключено, что оно получит новое название.

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил готовность к эскалации.

«У нас есть план эскалации, если это будет необходимо», — заявил он.

В то же время, по его словам, у Вашингтона также есть сценарий вывода более 50 тысяч американских военных из региона.

Два ближневосточных чиновника сообщили, что США и Израиль ведут самую активную подготовку с момента объявления перемирия — речь идет о возможном возобновлении ударов уже на следующей неделе.

Среди обсуждаемых вариантов — более масштабные авиаудары по военной и гражданской инфраструктуре Ирана.

Также рассматривается операция сил специального назначения по изъятию ядерных материалов на объекте в Исфахане.

По данным источников, несколько сотен спецназовцев уже находятся в регионе для выполнения такой задачи. В то же время операция потребует участия тысяч военных для прикрытия и будет сопровождаться высокими рисками потерь.

Отдельно США рассматривают возможность захвата острова Харг, являющегося ключевым центром экспорта иранской нефти.

Несмотря на месяц перемирия, Иран восстановил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Большинство поврежденных объектов уже восстановлено.

Как отмечают источники, американские военные в приватных разговорах признают: «победить» Иран будет непросто.

В настоящее время в регионе находятся около 5 тысяч морских пехотинцев США и 2 тысячи десантников 82-й воздушно-десантной дивизии.

Кроме того, две авианосные ударные группы, более десяти эсминцев и сотни самолетов готовы возобновить боевые операции по приказу.

Ранее сообщалось, что США получили разведданные о возможных тайных договоренностях китайских компаний по поставкам оружия Ирану.

