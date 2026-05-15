Они должны были жить: под завалами столичного дома погибли целые семьи

В ночь на 14 мая российские террористы нанесли очередной коварный удар по жилому кварталу столицы. Ракета попала в многоэтажку в Дарницком районе Киева, полностью разрушив целый подъезд. По официальным данным, число погибших составляет 24 человека, среди которых трое детей. Еще 48 киевлян получили ранения разной степени тяжести.

Редакция TSN.ua собрала все известные в настоящее время факты и воспоминания о людях, чьи жизни унесла страна-агрессор.

Убитые дети

Самым болезненным для киевлян стало известие о гибели двух сестер — 12-летней Любавы и 17-летней Веры Яковлевых.

Вера Яковлева была студенткой профессионального колледжа искусств и дизайна КНУТД. На кафедре живописи о ней вспоминают как о чрезвычайно светлой и талантливой девушке.

Девушки были дочерьми украинского защитника, ранее отдавшего жизнь на фронте, защищая Украину. Мать девочек, которая уже пережила потерю мужа, теперь потеряла обеих детей.

Еще одной юной жертвой стала Мария, 15-летняя ученица 9-го класса лицея №237. Российская ракета убила девочку вместе с ее отцом и бабушкой. Ее маму Наталью госпитализировали в тяжелом состоянии. Спасатели обнаружили тело девушки под руинами только после 10 часов непрерывных поисков.

Погибшие таланты

Среди погибших — много представителей талантливой молодежи, которые только начинали свой профессиональный путь. Одним из них был 23-летний Дмитрий Павелко, оператор отделения «Новой почты». Коллеги рассказали, что он с детства был «нетипичным» и чрезвычайно одаренным. Его учителя из Полтавы вспоминают, как он еще в 5 классе создавал невероятные скульптуры из пластилина и поражал взрослым стилем рисования.

В тот же день под завалами нашли супругов Дмитрия и Светлану Лепских.

Дмитрий также работал на «Новой почте», а 32-летняя Светлана была учительницей и педагогом-организатором в школе №44. Коллеги вспоминают ее как творческого и талантливого человека, который прошел с коллективом тяжелые времена карантина и первые годы большой войны.

Невыразимой потерей стала гибель 24-летней Марины Гоменюк. Девушка была преподавательницей английского языка в Helen Doron English, настоящим полиглотом и профессионалом, которая вдохновляла своих маленьких учеников. О ее смерти с болью сообщили в учебном центре.

Вместе с Мариной погиб ее парень, 30-летний Юрий Орлов. Он был известным флорболистом и бывшим хоккеистом, который в свое время выступал за столичные клубы «Дженералз» и «Крижинка-Компаньон».

Специалисты, которые делали жизнь киевлян лучше

Россия убила и двух сотрудников семьи ресторанов First Line Group — управляющего «Итальянской Редакции» Ивана Могильного и талантливого флориста Ивана Носко.

Коллеги вспоминают их как людей, которые делали каждый день окружающих более светлым.

Вследствие атаки погибла и Ольга Карпук, руководитель отдела маркетинга ЖК Greenville. Коллеги с болью отмечают, что больше не услышат ее голоса на звонках и смеха, который был слышен с другого конца офиса.

Среди жертв — Светлана Опрышко, выпускница Гадячского лицея имени Т.Г. Шевченко. Ее тело обнаружили под завалами только на второй день поисков.

Также Россия убила Светлану Москалишину, сотрудницу детского сада №774, которую родители воспитанников называли «воспитательницей от Бога».

Список тех, чьи жизни унесла Россия:

По информации из открытых источников и соцсетей, также погибли:

Галина Релик, которая жила в том же подъезде;

Супруги Алина и Дмитрий Будвиновы;

Светлана Жук , 46-летняя диспетчер маршрутного транспорта;

Сергей Петровский (39 лет) и его мать Зоя Петровская (57 лет), работавшая старшей кассиршей в магазине «NOVUS».

Поиски информации о других жертвах продолжаются. Это не просто статистика — это целый мир, уничтоженный одной ракетой.

Редакция ТСН.ua выражает соболезнования родным и близким погибших.

