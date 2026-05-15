Ермак в СИЗО: "Династия", гадалка "фэншуй" и сколько гривен залога уже внесли — что известно о громком деле

Андрей Ермак в суде / © Associated Press

На этой неделе бывшему главе Офиса президента, которого называли ближайшим другом Владимира Зеленского Андрею Ермаку вручили подозрение и избрали меру пресечения. Высший антикоррупционный суд назначил залог в 140 миллионов гривен. Сейчас на спецсчете госказначейства уже есть 55 миллионов, часть из которых внес легендарный футболист Сергей Ребров.

В чем обвиняют Ермака и кто еще из известных украинцев спасает экс-чиновника от СИЗО — в материале ТСН.

16 томов и элитный Козин

Процесс начался с передачи защите 16 томов дела. Андрею Ермаку инкриминируют легализацию 460 млн гривен, которых нет в его официальных декларациях. Следствие связывает эти средства со строительством коттеджного городка «Династия» в Козине.

Валентина Гребенюк, прокурор САП: «По состоянию на 8 июня 2020 года было выбрано строительство 3-х домов. В дальнейшем проект изменился до 4-х домов… Согласно распределению, Чернышов должен был стать владельцем резиденции №4, Миндич — №3, Ермак — резиденции №2 (Р2)».

Схема «Мидас»: золото из «Энергоатома»

Дело получило название в честь мифического царя Мидаса, который превращал все в золото. По версии НАБУ, фигуранты требовали откаты (10-15%) от подрядчиков «Энергоатома». Несогласным угрожали «черными списками» и мобилизацией сотрудников.

В деле фигурируют громкие псевдонимы: «Рокет», «Тенор», «Карлсон», «Че Гевара» (экс-министр Алексей Чернышев) и «Сигизмунд» (экс-министр Герман Галущенко).

Астрологиня «Фэншуй Офис»

Второй день заседания стал сенсационным из-за обнародования переписки Ермака с Вероникой Аникиевич, которая в телефоне якобы подписана как «Вероника Фэншуй Офис». Следствие утверждает, что он советовался с ней относительно назначений министров, заместителей главы ОП (в частности Татарова) и даже руководителей НАБУ и САП.

Сам Андрей Ермак эти упреки отрицает: «С гадалками я точно не общался. У меня никогда не было никаких кукол вуду, или что там еще писали».

Решение суда и очередь на залог

Судья Виктор Ногачевский огласил вердикт: содержание под стражей на 60 суток или залог в 140 млн грн.

Андрей Ермак: «У меня нет таких денег, я не готовился к этому. Надеюсь, знакомые друзья смогут помочь. Я буду продолжать бороться, я остаюсь в Украине».

Кто уже внес средства за Ермака:

30 млн грн — Сергей Ребров (футболист и тренер);

8 млн грн — Роза Тапанова (директор заповедника «Бабий Яр»);

6,5 млн грн — Сергей Свириба (адвокат, одногруппник Ермака).

Защита уже готовит апелляцию, называя дело «абсолютно пустым». Сейчас Андрей Ермак остается под стражей, пока на счету госказначейства не появится вся сумма залога.

